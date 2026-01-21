Ο χρυσός έσπασε νέο ρεκόρ - Πάνω από τα 4.800 δολάρια

Οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια έπειτα από τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Ξεπέρασε και τα 4.800 δολάρια ο χρυσός επεκτείνοντας το ράλι του καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια έπειτα από τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προσπάθειάς του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ που πυροδότησαν ανησυχίες για εμπορικό πόλεμο.

Αυτή την ώρα, ο χρυσός στην αγορά spot κινείται με άνοδο 2,26% στα 4.868,88 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures του χρυσού κερδίζουν 2,22% στα 4.871 δολάρια ανά ουγγιά.

Έπειτα από επιδόσεις ρεκόρ το 2025, ο χρυσός μπήκε στο 2026 με αμείωτη δυναμική, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, η μείωση των επιτοκίων και οι προσπάθειες των επενδυτών και των κεντρικών τραπεζών να διαφοροποιηθούν από το δολάριο ενισχύουν τον ρόλο του ως τον απόλυτο «καταφύγιο» στον κόσμο, σύμφωνα με αναλυτές. Μάλιστα, σε έρευνα της London Bullion Market Association αναμένουν ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια φέτος.

Από τη μεριά της, η Julia Du, ανώτερη στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ICBC Standard Bank, προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει έως και τα 7.150 δολάρια.

Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την bullish στάση της για τον χρυσό, χαρακτηρίζοντάς τον ως την πιο σίγουρη επένδυση, λόγω της αλλαγής στους αγοραστές.

«Ο χρυσός παραμένει η πιο βέβαιη μακροπρόθεσμη ή βασική μας πρόβλεψη, με την τιμή του να φτάνει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Daan Struyven, συνδιευθυντής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs.

Σημείωσε ότι οι αγορές των κεντρικών τραπεζών οδήγησαν σε κέρδη το 2023 και το 2024, ενώ η άνοδος επιταχύνθηκε το 2025 με την αύξηση της ζήτησης από τον ιδιωτικό τομέα.

Το ασήμι στην αγορά spot ενισχύεται 0,4% στα 94,96 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου σημείωσε νέο ρεκόρ στα 95,87 δολάρια την Τρίτη.

Η πλατίνα υποχωρεί 0,5% στα 2.451 δολάρια ανά ουγγιά έχοντας καταγράψει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 2.511,8 δολάρια νωρίτερα και το παλλάδιο διολισθαίνει 0,5% στα 1.856 δολάρια έπειτα από νέο υψηλό εβδομάδας που έφτασε νωρίτερα.