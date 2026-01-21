Με +3,4% «έτρεξε» ο βρετανικός πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος από τον Νοέμβριο.

Aνέβασε στροφές για πρώτη φορά σε πέντε μήνες ο πληθωρισμός στη Βρετανία, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν πως η επιτάχυνση αναμένεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης των Εργατικών μετριάσουν τις πιέσεις στις τιμές την άνοιξη. Οι ΔΤΚ «έτρεξε» με 3,4% τον Δεκέμβριο 2025 από ρυθμό 3,2% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανέφερε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η άνοδος ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το 3,3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

Το άλμα στις πιέσεις των τιμών - το πρώτο από τον Ιούλιο- οφείλεται στην αύξηση των φόρων στον καπνό και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ένας δείκτης των εγχώριων πιέσεων που παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Αγγλίας, ανέβασε ταχύτητα στο 4,5% από 4,4% - μια μικρότερη αύξηση από την προβλεπόμενη. Ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας», εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος από τον Νοέμβριο.

Η BoE αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα πλησιάσει τον στόχο του 2% την άνοιξη και έχει προβλέψει ότι ο προϋπολογισμός της Υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα βοηθήσει στην εξάλειψη της αύξησης των τιμών κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει σηματοδοτήσει ότι πλησιάζει στο τέλος των μειώσεων των επιτοκίων και παρακολουθεί στενά την αγορά εργασίας για σημάδια κούρασης.

Οι τιμές του καπνού αυξήθηκαν κατά 3% σε μηνιαία βάση ενώ το κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια ανέκαμψε τον Δεκέμβριο, με ισχυρή αύξηση. Ο πληθωρισμός των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών παρουσίασε ετήσια άνοδο 4,5% τον Δεκέμβριο του 2025, από 4,2% τον προηγούμενο μήνα, με ώθηση από την αύξηση των τιμών του ψωμιού και των δημητριακών.