Τριγμοί στη Wall Street υπό τη σκιά της έντασης για τη Γροιλανδία

Πρώτη συνεδρίαση μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς στις χώρες που στηρίζουν τη Γροιλανδία. Εντείνονται οι πιέσεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Ισχυροί τριγμοί καταγράφονται την Τρίτη στη Wall Street στην πρώτη αντίδραση της αμερικανικής αγοράς στις εκτεταμένες απειλές του Τραμπ για δασμούς στις χώρες που στέκονται στο πλευρό της Δανίας και δεν εγκρίνουν προς το παρόν την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street την Δευτέρα παρέμεινε κλειστή λόγω της Ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 1,36% στις 48.686 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται στο -1,39 και τις 6.843 μονάδες. Χειρότερη είναι η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να υποχωρεί 1,69% στις 23.119 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης το Σάββατο, επιπλέον δασμούς 10% σε οκτώ μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα αυξηθούν σε 25% την 1η Ιουνίου, εκτός και εάν επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, εν μέσω αναφορών ότι ο Μακρόν δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

«Κανείς δεν τον θέλει επειδή θα αποχωρήσει από το αξίωμα πολύ σύντομα. Οπότε, ξέρετε, δεν πειράζει. Αυτό που θα κάνω, εάν έχουν εχθρικές διαθέσεις, είναι να επιβάλλω δασμό 200% στα κρασιά και τα σαμπάνιες του και θα συμμετάσχει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος και να το κάνει», είπε ο Τραμπ.

Επιπλέον, επιτέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να παραδώσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος - ένα από τα οποία είναι η έδρα μιας βρετανικής-αμερικανικής στρατιωτικής βάσης - στον Μαυρίκιο ως «πράξη μεγάλης ηλιθιότητας». Μάλιστα, τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «άλλη μια από μια πολύ μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Από τη μεριά του ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες θα βρουν μια λύση σχετικά με το στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενώ απέρριψε την «υστερία» σχετικά με έναν ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο.

«Πάνε 48 ώρες. Όπως είπα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε», είπε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Είμαι πεπεισμένος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν και ότι αυτό θα εξελιχθεί μ' ένα τρόπο που θα καταλήξει σ' ένα πολύ καλό μέρος για όλους».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ και ετοιμάζουν αντίμετρα ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα. Σύμφωνα με τους FT, ο μεγαλύτερος «χαμένος» σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο θα ήταν η αμερικανική εταιρεία αεροσκαφών Boeing. Μεγάλη επίπτωση αναμένεται επίσης σε αυτοκίνητα, μπέρμπον και σόγια, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, τα τζιν Levi’s και τα τσιγάρα Lucky Strike.