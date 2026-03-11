Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: «Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί αλλά είναι καλά»

Ιράν: «Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί αλλά είναι καλά»
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

