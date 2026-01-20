ΗΠΑ: Ο ΥΠΟΙΚ Μπέσεντ απορρίπτει την «υστερία» σχετικά με τη Γροιλανδία

Ο Μπέσεντ απέρριψε επίσης εικασίες στην αγορά ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορεί να πουλήσουν ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου τα οποία κατέχουν ως αποθεματικά.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε σήμερα την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα βρουν μια λύση σχετικά με το στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενώ απέρριψε την «υστερία» σχετικά με έναν ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο δασμούς σε εισαγωγές από ευρωπαίους συμμάχους οι οποίοι αντιτίθενται στη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρουν το έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους του Βασιλείου της Δανίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι αυτό θα παραβίαζε την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι με τον Τραμπ και οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να συζητήσουν ενδεχόμενα αντίποινα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιήσουν μεθαύριο, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες. Μια επιλογή θα ήταν ένα πακέτο δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να τεθεί αυτομάτως σε εφαρμογή στις 6 Φεβρουαρίου έπειτα από μια εξάμηνη αναστολή.

Ο Μπέσεντ δήλωσε πως το θέμα προέκυψε μόνο πρόσφατα και πως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση που να εγγυάται την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Πάνε 48 ώρες. Όπως είπα, καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε», είπε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Είμαι πεπεισμένος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν και ότι αυτό θα εξελιχθεί μ' ένα τρόπο που θα καταλήξει σ' ένα πολύ καλό μέρος για όλους».

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί πεταγόμαστε σ' αυτό; Γιατί το πηγαίνετε στο χειρότερο σενάριο; ... Ηρεμήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα».

Ο Μπέσεντ απέρριψε επίσης εικασίες στην αγορά ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορεί να πουλήσουν ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου τα οποία κατέχουν ως αποθεματικά, καθιστώντας ακριβότερη για την κυβέρνηση των ΗΠΑ τη χρηματοδότησή της.

«(Το χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ) είναι η πιο ρευστή αγορά, είναι η βάση για όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και είμαι βέβαιος ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να το διακρατούν», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ