Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πλήγμα με ρωσικό drone στο Χάρκοβο

Ρωσικό drone έπληξε εμπορική επιχείρηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πέντε, είπαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σε ουκρανική επίθεση με drones σε κατεχόμενο έδαφος, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αντίστοιχες αρχές στις δύο χώρες.

Στο Χάρκοβο, «δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι», δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ.

Το κτίριο μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τρεις γυναίκες και τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν στην πόλη, που φιλοξενεί πανεπιστήμια και βιομηχανίες και είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν τραυματισμούς λόγω της έκρηξης, διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας», δήλωσε.

Το Χάρκοβο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία. Άντεξε στο πρώτο κύμα επέλασης των ρωσικών δυνάμεων μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε αποτελεί συχνά στόχο των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, ουκρανικό drone έπληξε όχημα κοντά στην πόλη Βασιλίβκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, δήλωσε μέσω Telegram ο τοπικός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Μόσχα, ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Ο ίδιος δημοσιοποίησε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει ένα κατεστραμμένο όχημα.

