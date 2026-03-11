Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων - Τηλεδιάσκεψη της G7

Οι 7 βιομηχανικά πιο ανεπτυγμένες χώρες ανέθεσαν στον IEA να εκτιμήσει τις ποσότητες που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.

Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, θα προεδρεύσει σήμερα Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Ελιζέ. Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

Εχθές οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) ζήτησαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να προετοιμάσει σενάρια για πιθανή απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή αναστατώνει τις αγορές. Οι 7 βιομηχανικά πιο ανεπτυγμένες χώρες θέλουν να είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου εφόσον χρειαστεί και ανέθεσαν στον IEA να εκτιμήσει τις ποσότητες που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά, δήλωσε την Τρίτη στο Παρίσι ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure. Θυμίζουμε ότι η Γαλλία έχει αναλάβει αυτή την περίοδο την προεδρία των G7.

WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη μέλη του ΔΟΕ σε δυο φάσεις το 2022, αφού ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, πρόσθεσε η οικονομική εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά. Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σημείωσε η Journal.