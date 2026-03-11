Φλέγεται η Μέση Ανατολή με μπαράζ εκατέρωθεν επιθέσεων - Η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου, λέει το Ιράν

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται επίσης μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Νέες πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ, με τις σειρήνες να ηχούν ξανά στην πόλη, στην 12η ημέρα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, ενώ το Ιράν συνεχίζει να απαντά με πλήγματα σε χώρες του Κόλπου. Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται επίσης μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Το Ιράν ανακοίνωσε μια νέα φάση εκτοξεύσεων πυραύλων και drones, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που σαρώνει τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με αναφορές από μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικές πηγές, η Τεχεράνη εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα κατά στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένου και του Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ιρανική επίθεση που χαρακτηρίστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης η πιο βίαιη από την αρχή του πολέμου, περιελάμβανε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους σε πολλές χώρες του Κόλπου, με τις αμυντικές δυνάμεις να ενεργοποιούν τα συστήματα αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τις απειλές.

Παράλληλα, πολλές χώρες της Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Κατάρ, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνάς τους αναχαιτίζοντας τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Την ίδια ώρα ιρανικό drone χτύπησε μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Συναγερμός σε Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ και Κουβέιτ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες περί αναχαίτισης επτά βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι ανέφερε πως αντιμετωπίζεται επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες. «Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.

Την ίδια στιγμή, εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έκανε λόγο νωρίτερα περί «αυξημένου επιπέδου απειλής ασφαλείας», παροτρύνοντας τους κατοίκους να αποφύγουν να βγουν έξω και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS. «Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό, ειδικά στο νότιο τμήμα της, οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, καθώς και --για δεύτερη φορά-- στο κέντρο της.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, «σχεδόν 760.000» πολίτες έχει καταγραφεί ότι είναι πλέον εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι από τη 2η Μαρτίου, όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες της Χεζμπολά και του Ισραήλ.

Στην Τεχεράνη, εκρήξεις έκαναν τα τζάμια των παραθύρων να δονούνται στο διαμέρισμα δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, που ζει στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας.

Ερωτηθείσα από το AFP, κάτοικος είπε πως της φαίνεται ότι οι βομβαρδισμοί δεν βάζουν στο στόχαστρο «απλά κτίρια» αλλά «αστυνομικά τμήματα, τζαμιά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις». «Αλλά για φανταστείτε το: αστυνομικό χτύπημα βομβαρδίζεται στον δρόμο σας. Όλα τα παράθυρά του γίνονται κομμάτια. Ζει πολύς κόσμος» κοντά σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας και του στρατού και σε χώρους λατρείας, τόνισε.

Το Ιράν δεν δείχνει την παραμικρή πρόθεση να συνθηκολογήσει, αντιθέτως πολλαπλασιάζει τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του, βασιλείων του Κόλπου με μεγάλη παραγωγή υδρογονανθράκων και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στα εδάφη τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αριφτζάν στο Κουβέιτ.

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει μάθημα που θα τον αποτρέψει από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν στο μέλλον», τόνισε χθες ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Στην Τεχεράνη ανακοινώθηκε την Κυριακή ότι νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αναδείχθηκε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου. Αλλά ο διάδοχος δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση. Χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως έχει «τραυματιστεί».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη πόντισης ναρκών του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ιράν-αρχηγός αστυνομίας: Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως «εχθρός»

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

