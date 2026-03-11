Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Ισχυρή δυναμική για τον τουρισμό αλλά και σημαντικές προκλήσεις

Τι ανέφεραν φορείς και παράγοντες του κλάδου για την τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Οι προκλήσεις και οι αστερίσκοι

Την σφραγίδα του ανερχόμενου προορισμού έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με τις αφίξεις και τις εισπράξεις να εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική. Την ίδια στιγμή βέβαια οι προκλήσεις παραμένουν και ακούν τόσο στην κυριαρχία του οδικό τουρισμού στο μείγμα των επισκεπτών, όσο και στην ιδιότυπη βραχυχρόνια μίσθωση που παρατηρείται στην περιοχή και τις υποδομές που πρέπει να ενισχυθούν για να βελτιώσουν την φέρουσα ικανότητα του προορισμού.

Τα παραπάνω ήταν μόνο μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 9ο Περιφερειακό Συνέδριο που διοργάνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στις 9 Μαρτίου στην Καβάλα. Οι φορείς και οι επιχειρηματίες του κλάδου υπογράμμισαν ότι η περιοχή, με σύνθετη τουριστική ταυτότητα και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, δείχνει να αυξάνει το τουριστικό της αποτύπωμα.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το 2024 η Περιφέρεια κατέγραψε περίπου 1,44 εκατ. επισκέψεις, από 1,28 εκατ. το 2023, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του +12,7%. Πρόκειται για την 3η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επισκεπτών μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, όταν μάλιστα ο εθνικός μέσος όρος ,σε μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό, έφτασε το +8,9%. Παράλληλα τα τουριστικά έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό αυξήθηκαν σε 386 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 326 εκατ. ευρώ το 2023, περίπου δηλαδή +18,3%. Επίδοση που κι αυτή είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο αύξησης που φτάνει στο +4,3%.

Τα παράνομα Airbnb

Παρότι η δυναμική αυξάνεται βέβαια το μερίδιο της Περιφέρειας στον συνολικό τουρισμό της Ελλάδας παραμένει μικρό και οι προκλήσεις ιδιαίτερα αυξημένες. Η πρώτη εξ αυτών ακούει στο φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης το οποίο λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, αποτελώντας Δούρειο Ίππο για την βιωσιμότητα των ξενοδοχείων, όπως επεσήμαναν οι συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, λόγω γειτνίασης με τα σύνορα, κάτοικοι γειτονικών χωρών, με αιχμή τη Βουλγαρία, αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα και έπειτα τα εκμισθώνουν σε ομοεθνείς τους, χωρίς να έχουν αποκτήσει τον πολυπόθητο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) και χρησιμοποιώντας πλατφόρμες γειτονικών χωρών. Αυτό το παράτυπο φαινόμενο - καθώς ο ΑΜΑ είναι απαραίτητος βάσει νομοθεσίας για να έχει κάποιος Airbnb - οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό και σε διαφυγόντα έσοδα και για το Δημόσιο. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, το φαινόμενο αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, 2.500 έως 3.000 κατοικίες στην περιοχή εκτιμάται ότι διατίθενται παράνομα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, κυρίως από ιδιοκτήτες που προέρχονται από τη Βουλγαρία και έχουν αγοράσει ακίνητα στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η πρόκληση του οδικού τουρισμού

Πέρα από αυτό βέβαια πρόκληση αποτελεί και ο οδικός τουρισμός ο οποίος μαζί με την γερμανική αγορά αποτελεί βασικό πυλώνας της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Ο λόγος είναι, όπως επεσήμανε ο κ. Αντώνης Μπιτζάλης, Πρόεδρος Ξενοδόχων Καβάλας, η κόπωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από τις αγορές προέλευσης από την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπό αυτό το πρίσμα οι συμμετέχοντες στα πάνελ υπογράμμισαν την ανάγκη να αξιοποιηθεί η πολυθεματική τουριστική ταυτότητα του προορισμού, η οποία περιλαμβάνει από τον θαλάσσιο και τον παραθεριστικό τουρισμό χάρη στην Καβάλα και την Θάσο και τον Πολιτιστικό και Αρχαιολογικό τουρισμό με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων έως και τον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και τον οικοτουρισμό. Σημειωτέων ότι ο Θρησκευτικός τουρισμός που συνδέεται με τη διέλευση και τη δράση του Αποστόλου Παύλου στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη δεύτερη αποστολική του περιοδεία (περ. 49-50 μ.Χ.) και σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου ήδη προσελκύει ακόμα και το ενδιαφέρον ασιατικών αγορών που καταλήγουν στην περιοχή μέσω Κωνσταντινούπολης. Αντίστοιχα ο οικοτουρισμός επικεντρώνεται γύρω από τα σημαντικά οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές της περιφέρειας όπως το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, τα οποία έχουν μεγάλες προοπτικές να προσελκύουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.

Οι αστερίσκοι

Στις προκλήσεις για την συνέχεια περιλαμβάνονται φυσικά και οι υποδομές, που σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν πρόβλημα, με την αναβάθμιση των τελωνείων σε Κήπους και Καστανιές να κρίνεται επιτακτική για την ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών από τα Βαλκάνια και την αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων σε περιόδους αιχμής. Αντίστοιχα σημαντικά χαρακτηρίσαν οι συμμετέχοντες και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο στην εξίσωση παίζουν τέλος και οι επιβαρύνσεις, όπως το τέλος διαμονής ή το τέλος παρεπιδημούντων που αυξάνουν σημαντικά το συνολικό φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Ειδικά στην περίπτωση της συγκεκριμένης περιφέρειας όπου το τουριστικό αποτύπωμα διαφέρει αισθητά από άλλους προβεβλημένους προορισμούς. Όπως ανέφερε γλαφυρά ο Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάνου, δεν μπορεί οι επιβαρύνσεις να είναι ίδιες για την Σαντορίνη και για την Σαμοθράκη καθώς το μόνο κοινό στους δύο προορισμούς είναι ότι είναι νησιά και ξεκινούν από Σ».