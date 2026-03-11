Τι σηματοδοτεί το deal Βενέτη - Coffee Lab

Τι σημαίνει η σύμπραξη δυνάμεων στην αγορά της καφεστίασης. Οι όροι του deal και οι στόχοι. Ποια η εικόνα των δυο κλάδων σήμερα.

Νέα δεδομένα στην αγορά της καφεστίασης φέρνει το deal των εταιρειών Βενέτη και Coffee Lab που ανακοινώθηκε χθες και αφορά στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη δεύτερη από την πρώτη.

Η σχέση των δύο πλευρών θα περιλαμβάνει μετοχική σύνδεση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παροχή προϊόντων Βενέτης προς το δίκτυο της Coffee Lab και το αντίστροφο. Δηλαδή καφέ από τα Coffee Lab στα καταστήματα Βενέτης.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία των δύο εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε ένα νέο επιχειρηματικό concept που αφορά στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου τύπου καταστημάτων καφέ με χαμηλότερο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.

Tο νέο concept

Το νέο concept θα αφορά σε μικρότερα καταστήματα, με περιορισμένες ανάγκες προσωπικού και έμφαση στον καφέ και σε βασικά προϊόντα bakery, επιδιώκοντας υψηλότερη κερδοφορία για τους συνεργάτες του δικτύου. Το μοντέλο θα μπορεί να αναπτυχθεί μέσω franchise, απευθυνόμενο τόσο σε νέους συνεργάτες όσο και σε υφιστάμενους franchisees της Coffee Lab.

Η ανάγκη για μικρότερα και πιο ευέλικτα καταστήματα πηγάζει από τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην αγορά του καφέ, όπου η υπερπροσφορά σημείων πώλησης έχει συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Η απάντηση της Βενέτης απέναντι σε αυτήν την κατάσταση είναι να περάσει σε «αμυντικές ενέργειες», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μέσω συνεργειών με άλλες ελληνικές εταιρείες. Σήμερα η Βενέτης διαθέτει 130 σημεία πώλησης, συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης.

Η «φυσιογνωμία» των δύο εταιρειών

Η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αντιληφθεί κανείς τη διαφορετική δυναμική που παρουσιάζουν τη δεδομένη στιγμή. Η Coffee Lab βρίσκεται σε φάση επέκτασης, ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, όπου ήδη διαθέτει παρουσία σε χώρες όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα μέσα στο 2026 η Coffee Lab θα επεκταθεί και στο Μαρόκο, καθώς πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία, Η ανάπτυξη του δικτύου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας, η οποία το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 8,3 εκατ. ευρώ με EBITDA 747 χιλ. ευρώ (9%). Στην Ελλάδα διαθέτει 91 καταστήματα franchise.

Παράλληλα ξεκινά παραγωγική μονάδα καφέ στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκολύνει τη διακίνηση του καφέ στη χώρα, καθώς το καθεστώς είναι ιδιαίτερα αυστηρό από πλευράς νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος, η Βενέτης έχει φτάσει στα όρια ανάπτυξης του δικού της δικτύου. Η εταιρεία πλέον δεν ανοίγει νέα σημεία πώλησης, παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιο κατάστημα franchise κλείσει είτε λόγω μίσθωσης είτε λόγω αποχώρησης συνεργάτη. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ. Μονεμβασιώτης, φέτος αναμένεται να κλείσουν ακόμη 4-5 καταστήματα λόγω μη ανανέωσης των συμβολαίων μίσθωσης και σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει προσπάθεια να ανοίξουν νέα σημεία προς αναπλήρωση. «Εγκράτεια». Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, σε σχετική ερώτηση για τα επόμενα σχέδια της εταιρείας.

Παράλληλα, η Βενέτης δεν σχεδιάζει πλέον επέκταση στο εξωτερικό, πλάνο που είχε βάλει μπροστά πριν από τέσσερα χρόνια, ωστόσο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Όπως τόνισε ο κ. Μονεμβασιώτης, για την επέκταση στο εξωτερικό απαιτούνται τεχνίτες άρτου, ειδικότητα που είναι ήδη δυσεύρετη ακόμη και στην εγχώρια αγορά.

Για το 2025 ο κύκλος εργασιών του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 80 εκατ. ευρώ έναντι 74,04 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να φτάσουν τα 5,5 εκατ. ευρώ από 5,32 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 12 εκατ. ευρώ. Ενώ στους πρώτους δύο μήνες του 2026 η αύξηση του τζίρου είναι 4% αλλά έχει στοιχεία εποχικότητας και δεν αποτελεί ασφαλές στοιχείο για το πώς θα κινηθεί η χρονιά.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει διαφορετικά concept καταστημάτων, όπως τα Veneti Food Hall, Veneti 1948, Veneti Great στο Μπάγκειον, Veneti Go και Cremeria Veneti, ενώ το 2024 προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Παγωτά Δωδώνη και το 2025 επαναλειτούργησε το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία Veneti Jackson Hall.

Η αγορά του καφέ

Όπως ανέφερε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Coffee Lab, Στέλιος Ρουμελιώτης, σήμερα η αγορά του καφέ είναι κατακερματισμένη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Περιστερίου, όπου, όπως αποκάλυψε, λειτουργούν περίπου 28.000 έως 29.000 σημεία καφέ, σε μια αγορά που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει περίπου 4.000.

Μάλιστα σημείωσε ότι σε αυτό το περιβάλλον υπερπροσφοράς η διάρκεια ζωής των καταστημάτων καφέ δεν ξεπερνά τα τρία χρόνια, καθώς συχνά το πρώτο κατάστημα πωλείται σε χαμηλή αξία, ο δεύτερος ιδιοκτήτης μεταπωλεί ακόμη φθηνότερα και τελικά ο τρίτος οδηγείται σε κλείσιμο.

Η αγορά της εστίασης

Το deal μεταξύ των δύο εταιρειών έρχεται σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου Βενέτη, ο κλάδος της εστίασης αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε ο κ. Μονεμβασιώτης, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, από τα μνημόνια και την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, ενώ την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν έντονη έλλειψη προσωπικού και αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις. Στο περιβάλλον αυτό, όπως είπε, πολλά καταστήματα εστίασης και αρτοποιεία οδηγούνται σε συρρίκνωση ή κλείσιμο, γεγονός που ωθεί τις επιχειρήσεις να αναζητούν συνεργασίες και συνέργειες προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους.