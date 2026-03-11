Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση των πιλότων της Lufthansa Πέμπτη και Παρασκευή

Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση των πιλότων της Lufthansa Πέμπτη και Παρασκευή
Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το συνδικάτο απέφυγε την απεργία την περασμένη εβδομάδα.

Σε απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή καλεί το συνδικάτο Cockpit περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa. Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, δεν θα επηρεαστούν ωστόσο οι πτήσεις προς και από την Μέση Ανατολή.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τις πτήσεις που αναχωρούν από τη Γερμανία και εκτελούνται από την αεροπορική εταιρεία Lufthansa, τη θυγατρική της Lufthansa Cargo και για πρώτη φορά τον περιφερειακό αερομεταφορέα Lufthansa CityLine.

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το συνδικάτο απέφυγε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει απεργία. Τώρα, από την κινητοποίηση εξαιρούνται ρητά πτήσεις προς και από Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

