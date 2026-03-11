Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο Ε1 μειώνουν φόρους για επαγγελματίες και φορολογούμενους με παιδιά

Ποιοι απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα, τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης. Οι αλλαγές, οι εκπτώσεις και οι δόσεις.

Με νέους κωδικούς που φέρνουν μειώσεις φόρου και χαμηλότερα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους έρχεται φέτος το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου. Περίπου 9 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατ. κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη στο σύστημα.

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο μεταφράζονται σε ελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Στη νέα φορο-δήλωση αποτυπώνονται οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ εισάγονται ειδικές προβλέψεις για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Παράλληλα, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά τα οποία έχουν δικό τους εισόδημα. Επιπλέον, μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Φόρος και δόσεις

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου. Όσοι εξοφλήσουν το σύνολο του ποσού μέχρι το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση που κυμαίνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η δήλωση. Συγκεκριμένα, η έκπτωση φτάνει το 4% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 30 Απριλίου, περιορίζεται στο 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και διαμορφώνεται στο 2% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουλίου.

Οι βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε1

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης εμπλουτίζεται με νέους ή τροποποιημένους κωδικούς. Ειδικότερα: