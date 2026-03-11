Κίνα: Στο 1,3% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο

Ο βασικός δείκτης των τιμών καταναλωτή, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στην Κίνα, που αποτελεί μία βασική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,3% τον προηγούμενο μήνα επηρεασμένος από τις φετινές διακοπές της εορταστικής περιόδου για το Φεστιβάλ της Άνοιξης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 9 Μαρτίου.

Όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), που μετράει τα κόστη των αγαθών στην πόρτα των επιχειρήσεων παραγωγής κατέγραψε ετήσια μείωση 0,9% τον Φεβρουάριο, με το ποσοστό μείωσης να συνεχίζει την καθοδική πορεία του, σημείωσε το NBS.

Το ποσοστό της μείωσης του δείκτη τιμών παραγωγού μειώνεται από την αύξηση της τιμής των αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο, την ταχεία αναπτυξιακή ζήτηση σε συγκεκριμένους τομείς των κινεζικών βιομηχανιών, αλλά και τη συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα των μακροοικονομικών πολιτικών που εφαρμόζει το Πεκίνο, σύμφωνα με τον Ντονγκ Λιτσουάν, στατιστικολόγο του NBS.