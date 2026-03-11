Ειδήσεις | Διεθνή

Η Qatar Airways προγραμματίζει 29 πτήσεις αύριο Πέμπτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Qatar Airways προγραμματίζει 29 πτήσεις αύριο Πέμπτη
Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να γίνουν 29 πτήσεις προς και από την έδρα της στη Ντόχα, αφού έλαβε «προσωρινή άδεια» από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου.

Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να γίνουν 29 πτήσεις προς και από την έδρα της στη Ντόχα, αφού έλαβε «προσωρινή άδεια» από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου.

Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη, ανέφερε ο αερομεταφορέας του Κατάρ, τα δρομολόγια του οποίου έχουν στην πλειονότητά τους ανασταλεί εξαιτίας των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Κατάρ
Αεροπορικές εταιρείες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider