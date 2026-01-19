Harley-Davidson, Levi’s, Lucky Strike: Οι αμερικανικές μάρκες στο επίκεντρο των δασμών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς αξίας 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς αξίας 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρήσει στην απειλή του να επιβάλει δασμούς σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, από την 1η Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Η λίστα των προϊόντων είχε καταρτιστεί πέρυσι, αλλά η εφαρμογή της αναβλήθηκε μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, έπειτα από την υπογραφή ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δασμοί θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ από εκείνη την ημερομηνία, εκτός αν η πλειοψηφία των κρατών μελών αποφασίσει να τους αναβάλει ξανά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με συμφωνία που υπέγραψαν πέρυσι ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ αποδέχθηκε δασμούς 15% για τα περισσότερα προϊόντα της που εξάγει στις ΗΠΑ και ανέβαλε την εφαρμογή των δικών της αντισταθμιστικών δασμών αξίας 93 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ εξακολουθούν να καταβάλλουν δασμούς 50%, ενώ η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα αγροτικά προϊόντα.

Ωστόσο, οι ανασταλμένοι δασμοί επανέρχονται στο τραπέζι μετά τις απειλές του Προέδρου να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες που συμμετείχαν σε προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, εδαφική επικράτεια της Δανίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι δεν θα εγκρίνει την επέκταση της αναστολής των δασμών μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.

Ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο;

Σύμφωνα με τους FT, ο μεγαλύτερος «χαμένος» σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο θα ήταν η αμερικανική εταιρεία αεροσκαφών Boeing. Το πακέτο της ΕΕ περιλαμβάνει δασμούς 25% στα αμερικανικά αεροπλάνα, και η Boeing κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αμερικανικών αεροσκαφών στην ΕΕ, ύψους 11 δισ. ευρώ, το 2024.

Μεγάλη επίπτωση αναμένεται επίσης σε αυτοκίνητα, μπέρμπον και σόγια, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, τα τζιν Levi’s και τα τσιγάρα Lucky Strike.

Επιπλέον, οι δασμοί θα επηρεάσουν μηχανήματα, ιατρικές συσκευές, χημικά και πλαστικά, καθώς και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Με αυτό το πακέτο δασμών, η ΕΕ στέλνει σαφές μήνυμα ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα πλήξει τα κράτη μέλη της, επισημαίνοντας ότι ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και εμβληματικά προϊόντα.

