Δύο πλοία χτυπήθηκαν από «άγνωστα βλήματα» κοντά στο στενό του Ορμούζ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας. Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενό του Χορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

Ταυτόχρονα, η UKMTO ανακοίνωσε πως πλοίο επλήγη σήμερα από «άγνωστο βλήμα» στο στενό του Χορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος. Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ