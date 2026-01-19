Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι θα επηρεαστούν περισσότερο από τους νέους δασμούς Τραμπ

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς στις χώρες που στάθηκαν στο πλευρό της Γροιλανδίας έχουν χτυπήσει «καμπανάκι» για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της περιοχής.

Ειδικότερα, οι επιπλέον δασμοί 10% θα αφορούν τις Μεγάλη Βρετανία. Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου σε μία ακόμη απόπειρα πίεσης του Τραμπ προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν σε 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Τις επόμενες ημέρες, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να διεξάγουν συνομιλίες για να αποφασίσουν την απάντησή τους με ανταποδοτικά μέτρα και ευρύτερες «τιμωρητικές» πολιτικές. Παρακάτω αναλύονται οι κλάδοι της ΕΕ που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με το CNBC.

Αυτοκίνητα

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι αναμένεται να βρεθούν για μία ακόμη φορά οι κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή, έπειτα από τα ισχυρά χτυπήματα που είχαν δεχτεί πέρυσι με τα «πήγαινε-έλα» του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

Ο κλάδος των αυτοκινήτων θεωρείται γενικά ευάλωτος σε δασμούς, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποίησης στις εφοδιαστικές αλυσίδες και της μεγάλης εξάρτησης από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Οι μετοχές των γερμανικών εταιρειών Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz Group σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα όπως και η μετοχή της Stellantis, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο.

Οι δασμοί του Τραμπ αποτελούν σαφώς μια αρνητική εξέλιξη για τις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας, μιας χώρας που παραδοσιακά θεωρείται η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Mohit Kumar, επικεφαλής οικονομολόγο της Jefferies για την Ευρώπη.

«Αν επιβληθούν δασμοί, και φυσικά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η γεωπολιτική κατάσταση, τότε... οι τομείς των χημικών, της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο, κάτι που θα έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη της Γερμανίας», δήλωσε ο Kumar.

Από τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απειλούνται από τους δασμούς η Γερμανία έχει μακράν το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Είδη πολυτελείας

Οι μετοχές πολυτελείας θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες από τους δασμούς το α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους χάρη στην ισχυρή τιμολογιακή τους δύναμη και τη δυνατότητά τους να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούσαν τότε ότι η προοπτική επιβολής δασμών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη οικονομική ύφεση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ακόμη και στους πιο εύπορους καταναλωτές.

Μαζί τις υπόλοιπες επτά ευρωπαϊκές χώρες, οι προτεινόμενοι δασμοί του Τραμπ στοχεύουν και τη Γαλλία, η οποία φιλοξενεί κολοσσούς του κλάδου όπως η LVMH και η Kering.

Οι μετοχές της LVMH και της Kering διολίσθησαν την Δευτέρα όπως της ελβετικής Richemont, της ιταλικής Brunello Cucinelli και της βρετανικής Burberry.

Φάρμακα

Ο ευρωπαϊκός φαρμακευτικός τομέας θα μπορούσε να δεχθεί σημαντικό πλήγμα από τους προτεινόμενους δασμούς των ΗΠΑ, καθώς τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 84,4 δισ. ευρώ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του περασμένου έτους, ξεπερνώντας τα μηχανήματα και τα μηχανικά μέρη (68,3 δισ. ευρώ) και τα οργανικά χημικά (66,3 δισ. ευρώ) την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την Eurostat.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ονόματα του κλάδου κατέγραψαν μικρές απώλειες όπως η δανέζικη Novo Nordisk, η ελβετική Roche και η γαλλική Sanofi. Αντίθετα, η ελβετική Novartis κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα.

Ενέργεια

Έμμεσα ενδέχεται να επηρεαστούν οι ευρωπαϊκές μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, λόγω παραγόντων όπως η ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση, οι χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η νορβηγική Equinor ήταν μεταξύ των ενεργειακών μετοχών που ηγήθηκαν των απωλειών του κλάδου τη Δευτέρα, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε η γαλλική TotalEnergies, η βρετανική Shell και η BP.

«Καλώς ήρθατε στο 2026. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η χρονιά κατά την οποία θα μιλάμε πολύ περισσότερο για το τι σημαίνει να μην συνεργάζονται οι ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς τους συμμάχους», είπε ο Οζκουράλ ιδρυτής της Tanto Capital.

«Θα έχει αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, στις τιμές των εμπορευμάτων, στις αγορές μετοχών, στις αγορές χρέους, στην ιδιωτική πίστη. Ό,τι κι αν αναφέρετε, θα επηρεαστεί», πρόσθεσε.