Σε κλοιό πιέσεων οι ευρωαγορές με φόντο τους δασμούς Τραμπ για Γροιλανδία

Τελευταία ενημέρωση 12:32

Στα «κόκκινα» βάφονται και τη Δευτέρα οι ευρωαγορές, με το πτωτικό μομέντουμ της προηγούμενης εβδομάδας να διατηρείται, καθώς ξέσπασε νέο κύμα επενδυτικής ανησυχίας με φόντο το εμπορικό μέτωπο, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλλει δασμούς 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που συσπειρώνονται στο πλευρό της Δανίας στο πλαίσιο της επιδίωξής του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ απείλησε πως θα επιβάλει τον δασμό από την 1η Φεβρουαρίου και θα τον αυξήσει στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Οι δασμοί πρόκειται να ισχύσουν για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, με την Γηραιά Ήπειρο να αντιδρά, προετοιμάζοντας αντίποινα 93 δισ. ευρώ.

Οι «8» της ΕΕ προέβησαν σε κοινή δήλωση τονίζοντας πως οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας, ενώ πρόσθεσαν ότι θα συνεχίσουν ενωμένες και συντονισμένες στην αντίδρασή τους. Διατύπωσαν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Ο Stoxx 600 υποχωρεί 1,16% στις 607,26 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 1,24% στις 5.952 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 1,10% στις 25.019 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 1,37% στις 8.145 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,12% στις 10.222 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 1,13% στις 45.274 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 πέφτει 0,42% στις 17.603 μονάδες.

Βαρίδι στα ταμπλό αποτελούν οι μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης μετά την απειλή Τραμπ. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Automobiles and Parts μετρά πτώση 2% με τον τίτλο της Volkswagen (VW) να κατρακυλά 3,5%, την ΒMW να καταβυθίζεται 4,8%, την Mercedes-Benz να «κοκκινίζει» 3,2%, τη Ferrari να υποχωρεί 2,3% και τη Stellantis να χάνει 1%.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα». «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα οκτώ πολέμους ΠΛΕΟΝ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», επεσήμανε.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός απάντησε ότι «η ανακοίνωση του Τραμπ για την εφαρμογή δασμών λόγω Γροιλανδίας είναι απαράδεκτη» ενώ οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθύνει το μήνυμά του την Τετάρτη ενώ οι traders στο πεδίο των «μάκρο», αναμένουν στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Πτώση στην Ασία στην σκιά Τραμπ και ΑΕΠ Κίνας

Με απώλειες έκλεισαν ως επί το πλείστον οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να μειώνουν το ρίσκο στη σκιά των απειλών της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γροιλανδία, παράλληλα με τα σημαντικά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα. Στις αγορές του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,07%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε μικρή πτώση.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε στις 53.583,57 μονάδες, με απώλειες 0,65%, ενώ ο Topix διολίσθησε οριακά στις 3.656,4 μονάδες. Η Νότια Κορέα αποτέλεσε εξαίρεση, με τον Kospi να ενισχύεται κατά 1,32% στις 4.904,66 μονάδες και τον Kosdaq να κερδίζει 1,44% στις 968,36 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 απώλεσε 0,33% στις 8.874,5 μονάδες, με τεχνολογικές μετοχές να ασκούν πίεση.