Bloomberg: Επί τάπητος ευρωπαϊκά αντίποινα 93 δισ. ευρώ στην απειλή Τραμπ για νέους δασμούς

Η ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες είναι μείγμα αποφασιστικότητας και βαθιάς ανησυχίας.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν αρκετές επιλογές για το πώς να απαντήσουν στην πιο πρόσφατη απειλή δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αντιποίνων σε αγαθά των ΗΠΑ αξίας 93 δισ. ευρώ (108 δισ. δολάρια), σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες.

Μάλιστα, διπλωμάτης της ΕΕ ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι οι δασμοί - αντίποινα σε προϊόντα των ΗΠΑ θα τεθούν αυτόματα σε εφαρμογή στις 6 Φεβρουαρίου, στην περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει την απειλή του.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι πρεσβευτές της ΕΕ συναντήθηκαν την Κυριακή το βράδυ στις Βρυξέλλες, καθώς προσπαθούσαν να καταρτίσουν μια κοινή απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, σχετικά με τις ενέργειές τους στη Γροιλανδία.

Μεταξύ των άλλων επιλογών που συζητούνται είναι η χρήση ενός ισχυρού εργαλείου, γνωστού ως το μέσο κατά του εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), πρόσθεσαν τα ίδια άτομα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Κυριακή η Ένωση να εξετάσει τη χρήση αυτού του νέου εργαλείου, αν και η Γαλλία είχε απομακρυνθεί στο παρελθόν από τη χρήση του, μετά την απειλή αντιποίνων από τον Τραμπ.

Πέρυσι, η ΕΕ είχε εγκρίνει την επιβολή αντιποίνων σε αγαθά των ΗΠΑ αξίας 93 δισ. ευρώ, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή τους μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ευρωπαίοι νομοθέτες πρότειναν το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα αναβάλουν την έγκριση αυτής της συμφωνίας, επικαλούμενοι την πιο πρόσφατη κίνηση του Τραμπ.

Ανησυχία και αποφασιστικότητα

Υπάρχει, τελικά, η συνειδητοποίηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπλοφάρει στην επιθυμία του να «καταλάβει» τη Γροιλανδία και η αναγνώριση ότι η διπλωματία με τον απρόβλεπτο ηγέτη των ΗΠΑ ίσως να μην αποδώσει αυτή τη φορά.

Υπάρχει επίσης ομόφωνη συμφωνία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι μια αναγκαστική κατάληψη της Γροιλανδίας δεν μπορεί να επιτραπεί και ότι οι δασμοί που ανακοινώθηκαν το Σάββατο εναντίον οκτώ χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι λάθος.

Αυτό εξελίσσεται γρήγορα στη μεγαλύτερη διατλαντική κρίση των τελευταίων γενεών.

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το πώς θα απαντήσουν. Οι πρεσβευτές της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες αργά το βράδυ της Κυριακής για να συζητήσουν επιλογές και να αξιολογήσουν τις εθνικές θέσεις.

Το μέσο κατά του εξαναγκασμού είναι ένα εργαλείο που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποκρούει κράτη εχθρικά προς την ΕΕ, όπως η Κίνα, και όχι κάτι που θα χρησιμοποιούνταν εναντίον ενός από τους ιστορικά πιο στενούς συμμάχους της ηπείρου.

Η χρήση αυτής της επιλογής θα επέτρεπε στην ΕΕ να επιβάλει αντίποινα σε προϊόντα των ΗΠΑ, να περιορίσει τις αμερικανικές επενδύσεις και το εμπόριο με την Ευρώπη και να περιορίσει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

Είναι το ισχυρότερο εμπορικό όπλο της Ένωσης· δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν και η χρήση του εναντίον της Ουάσινγκτον μέχρι πρόσφατα ήταν αδιανόητη. Όχι πια.

Η κίνηση αυτή σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε αντίδραση από τον Τραμπ, αλλά θα έδειχνε ότι η ΕΕ δεν είναι πλέον διατεθειμένη να αφήσει τον Λευκό Οίκο να την εκφοβίζει. Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι η καθυστέρηση της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που είχε συμφωνηθεί πέρυσι το καλοκαίρι.

Η ΕΕ ίσως αισθάνεται ότι έχει σταθερό έδαφος εδώ, καθώς υπέγραψε επιτέλους μια σημαντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αυτό το Σαββατοκύριακο με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής, γνωστές ως μπλοκ Mercosur.

Οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ και η συμφωνία θα επηρεάσει περίπου 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Αν και η αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ θα επηρέαζε επίσης την Ευρώπη, οι Βρυξέλλες ίσως αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση από την Ουάσινγκτον.

Η τρίτη επιλογή είναι να συνεχιστεί η διπλωματία και να κρατηθούν τα δάχτυλα σταυρωμένα για μια θετική εξέλιξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νέοι δασμοί δεν θα ισχύσουν πριν από την 1η Φεβρουαρίου – κάτι που δίνει στην ΕΕ και στο Λονδίνο ένα παράθυρο χρόνου για να δράσουν.

