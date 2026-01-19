Τραμπ προς Νορβηγό πρωθυπουργό: Δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε επιστολή του ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα»,

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα οκτώ πολέμους ΠΛΕΟΝ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του προς τον Στέρε. «Αν και πάντα θα κυριαρχεί, τώρα μπορώ να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ρεπουμπλικάνος αμφισβήτησε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της Δανίας επί της Γροιλανδίας και ισχυρίστηκε ότι ούτε η Κοπεγχάγη ούτε οι υπάρχουσες εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα μπορούν να προστατεύσουν το αρκτικό νησί.

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτό το έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα και ούτως ή άλλως γιατί έχουν (σ.σ. οι Δανοί) ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’. Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς μια βάρκα έφτασε εκεί πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε κι εμείς πλοία που έφτασαν εκεί», τόνισε ο Τραμπ.

Την αυθεντικότητα του μηνύματος επιβεβαίωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, καθώς και ο Στέρε μιλώντας στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεν αποφασίζει ποιος θα τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Αρμόδια για αυτό είναι η ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ.

«Σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει ξεκάθαρα πολλές φορές στον Τραμπ κάτι που είναι γνωστό, δηλαδή ότι μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι η νορβηγική κυβέρνηση αποδίδει το βραβείο», απάντησε ο Στέρε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο Bloomberg.

Ξεχωριστά, ο Στέρε χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την απειλή Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Tραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας», όπως είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε νωρίτερα νέα πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.