Κίνα: Έπιασε τον στόχο του 5% η ανάπτυξη για το 2025 - Ρεκόρ στο εμπορικό πλεόνασμα

Η Κίνα κατέγραψε οικονομική ανάπτυξη 4,5% το τέταρτο τρίμηνο, ο χαμηλότερος ρυθμός εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ωστόσο η ετήσια ανάπτυξη έπιασε τον στόχο του 5%.

Η Κίνα κατέγραψε οικονομική ανάπτυξη 4,5% το τέταρτο τρίμηνο, ο χαμηλότερος ρυθμός εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, καθώς η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε, ωστόσο η ετήσια ανάπτυξη έπιασε τον στόχο που είχε θέσει το Πεκίνο, παρά τις αυξανόμενες εμπορικές τριβές με τις ΗΠΑ και την παρατεταμένη πτώση των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 4,5% την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τη Δευτέρα. Αυτό αποτελεί επιβράδυνση σε σχέση με το 4,8% του τρίτου τριμήνου και είναι η πιο αδύναμη ένδειξη από το πρώτο τρίμηνο του 2023, όταν η ανάπτυξη επίσης διαμορφώθηκε στο 4,5%.

Η ετήσια οικονομική παραγωγή διαμορφώθηκε στο 5%, επιτυγχάνοντας τον επίσημο στόχο που ήταν περίπου στο 5%.

Στα υπόλοιπα στοιχεία του Δεκεμβρίου, η εγχώρια κατανάλωση εξασθένησε και η πτώση των επενδύσεων επιταχύνθηκε, ενώ η μεταποίηση βελτιώθηκε.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,9% τον Δεκέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για ανάπτυξη 1,2% και επιβραδύνοντας από 1,3% τον προηγούμενο μήνα. Η επίδοση μεταφράζεται ως η πιο ήπια ανάπτυξη από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την Wind Information, όταν ο δείκτης κατανάλωσης μειώθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ανάπτυξη 5% και από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες περιλαμβάνουν ακίνητα, συρρικνώθηκαν κατά 3,8% πέρυσι, χειρότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters που ανέμεναν πτώση 3%.

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη ακινήτων συνέχισαν να μειώνονται καθώς η κρίση ακινήτων συνεχιζόταν, μειώνοντας κατά 17,2% το 2025, βαθαίνοντας από την πτώση 10,6% το 2024.

Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,1% τον Δεκέμβριο.

Μετά την είδηση ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 0,6%, ωστόσο πλέον υποχωρεί κατά 0,11%%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολισθαίνει άνω του 1%.

Εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ

Η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ σχεδόν 1,2 τρισ. δολαρίων πέρυσι, λόγω της αύξησης των εξαγωγών σε αγορές εκτός ΗΠΑ, καθώς οι κατασκευαστές ανακατεύθυναν τις αποστολές για να αποφύγουν τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι καθαρές εξαγωγές της Κίνας αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο του ΑΕΠ της το 2025, ενώ η κατανάλωση συνέβαλε κατά 52% στην οικονομική παραγωγή, δήλωσε ο διευθυντής της στατιστικής υπηρεσίας Kang Yi στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγές συνέχισαν να αντιμετωπίζουν αντιξοότητες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς 25% τις χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και η εμπορική εκεχειρία με την Ουάσινγκτον αναμένεται να λήξει αργότερα φέτος.