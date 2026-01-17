«Εκρηκτικό» ξεκίνημα έτους στο ΧΑ - Το καλύτερο της δεκαετίας για τις τράπεζες

Εντυπωσιακές αποδόσεις με το… καλημέρα δίνει το Χρηματιστήριο της Αθήνας εντός του 2026, με διψήφια ποσοστιαία κέρδη σε πληθώρα μετοχών. Οι τίτλοι με τις πιο δυνατές εκκινήσεις και οι εξελίξεις που τροφοδοτούν την ανοδική δυναμική.

Στις πρώτες 10 συνεδριάσεις της νέας χρονιάς ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται ήδη σε ποσοστό 5,89%, ενώ για τον δείκτη των τραπεζών τα κέρδη διαμορφώνονται σε 14,34%.

Ειδικά για τις τράπεζες, το φετινό πρώτο 10ήμερο ήταν το καλύτερο από πλευράς απόδοσης τουλάχιστον από το 2017. Ο ΔΤΡ ξεπέρασε σε απόδοση τόσο το αντίστοιχο διάστημα του 2023, όταν στις πρώτες 10 συνεδριάσεις της χρονιάς είχε ενισχυθεί σε ποσοστό 12,91%, όσο και εκείνο του 2022, με τα κέρδη εκείνου του πρώτου 10ημέρου να φτάνουν τότε το 13,82%.

Στο ίδιο διάστημα, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη το φετινό +5,89% είναι η δεύτερη καλύτερη απόδοση (για πρώτο 10ήμερο έτους), πίσω μόνο από τον Ιανουάριο του 2022, όταν ο ΓΔ είχε ενισχυθεί σε ποσοστό 7,05%.

Οι πιο δυνατές εκκινήσεις

Ενδεικτικό της εικόνας που διαμορφώνεται, είναι το γεγονός ότι λίγο πάνω από το 25% των μετοχών του FTSE Large Cap καταγράφει διψήφια ποσοστιαία κέρδη στις πρώτες 10 συνεδριάσεις του 2026.

Στην πρώτη θέση η μετοχή της Τρ. Πειραιώς με άνοδο 19,37%, στη δεύτερη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 17,39% και ακολουθούν οι Eurobank και ΕΤΕ ενισχυμένες 14,89% και 14,88% αντίστοιχα.

Έπονται οι Cenergy (+13,33%), Alpha Bank (+10,56%) και ElvalHalcor (+10,24%), ενώ δύο ακόμα -τραπεζικές- μετοχές ακολουθούν με υψηλά μονοψήφια κέρδη, η Optima στο +8,43% και η Τρ. Κύπρου στο +7,56%.

Πέραν των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, εφάμιλλες αποδόσεις μεταξύ των μετοχών που απαρτίζουν των Γενικό Δείκτη «έγραψαν», στο ίδιο διάστημα, η Autohellas με άνοδο 11,13%, τα Πλαστικά Θράκης με κέρδη 10,15% και η Ευρώπη Holdings στο +10,05%.

Ανοδική δυναμική

Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αγορά προέρχεται από μια χρονιά κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης «έδωσε» κέρδη της τάξης του 44% και ο ΔΤΡ κοντά στο 80%.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, από την έναρξη του νέου έτους, είναι ότι ο τραπεζικός κλάδος έρχεται, ετεροχρονισμένα σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη, να «γράψει» νέα υψηλά 52 εβδομάδων. Υπενθυμίζεται ότι στο δ’ τρίμηνο του 2025 η «σκυτάλη» της ανόδου είχε περάσει σε «χέρια» μη τραπεζικών blue chips, με την απόδοση του ΔΤΡ να περιορίζεται σε 0,92%.

Έτσι, τα διαδοχικά υψηλά 16ετίας που σημειώνει στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης στην έναρξη του 2026 οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επαναφορά των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σε ανοδική τροχιά, χωρίς να υποτιμάται βεβαίως και η συνδρομή από «βαριά» χαρτιά εκτός του κλάδου.

Διαβάστε ακόμα: Με περιθώριο ανόδου έως 23% μπαίνει το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο 2026

Ήδη από τα τέλη του 2025 οι τιμές-στόχοι των αναλυτών για τις πιο δεικτοβαρείς μετοχές του ΧΑ προϊδέαζαν για σημαντικά ανοδικά περιθώρια της ελληνικής αγοράς. Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες θετικές εκθέσεις από εγχώριους και ξένους αναλυτές, ειδικά για τον κλάδο των τραπεζών, και οι ανοδικές αναθεωρήσεις σε τιμές-στόχους, αν μη τι άλλο συνηγορούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Εν αναμονή εξελίξεων

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που περιμένει η ελληνική αγορά μέσα στο 2026 είναι η ένταξή της σε watchlist για πιθανή αναβάθμιση από τον MSCI. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 η Standard & Poor’s έχει προτείνει την αναβάθμιση του ΧΑ, και το ελληνικό ταμπλό, όπως όλα δείχνουν, θα έχει την ευκαιρία σταδιακά να αποκτήσει πρόσβαση και να προσελκύσει το ενδιαφέρον μιας τεράστιας δεξαμενής κεφαλαίων.

Θετικά νέα θα πρέπει να αναμένονται και στο επίπεδο της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Οι ημερομηνίες «κλειδιά» έχουν γίνει γνωστές και οι προσδοκίες για μια νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου το 2026, ακόμα πιο ψηλά εντός της επενδυτικής βαθμίδας, μόνο αβάσιμες δεν είναι, όσο η δημοσιονομική πολιτική παραμένει πειθαρχημένη, η ανάπτυξη ανθεκτική και το χρέος βαίνει μειούμενο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Ωστόσο, και σε επιχειρηματικό επίπεδο, η δραστηριότητα είναι έντονη, τα deals (φημολογούμενα και μη) διαδέχονται το ένα το άλλο, και οι εμπλεκόμενες εισηγμένες στις περισσότερες περιπτώσεις αλλάζουν ριζικά το προφίλ τους, σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ανθεκτικότητας ισολογισμών και εξωστρέφειας.