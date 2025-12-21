Η «εκβιομηχάνιση» της ανόδου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Πώς αποτυπώθηκε στο ταμπλό του ΧΑ το rotation και πώς επηρέασε την πορεία του Γενικού Δείκτη. Οι μετοχές που «έτρεξαν» στο… φωτο-φίνις της χρονιάς και μπαίνουν στο 2026 με κεκτημένη ταχύτητα.

Η φετινή ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας δεν εξελίχθηκε ομοιόμορφα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, εξετάζοντας τις μετοχές του FTSE Large Cap, η άνοδος είχε ξεκάθαρα τραπεζικό πρόσημο, με τις μεγαλύτερες αποδόσεις να συγκεντρώνονται κυρίως σε δεικτοβαρείς τίτλους του κλάδου, ενώ στο β’ εξάμηνο οι τράπεζες πάτησαν… φρένο.

Από το γ’ τρίμηνο και μετά το προφίλ της αγοράς άλλαξε. Το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε σταδιακά από τις τράπεζες, προς μετοχές που συνδέονται περισσότερο με τη λεγόμενη «πραγματική» οικονομία, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις υποδομές. Η άνοδος έπαψε να είναι μονοθεματική και διευρύνθηκε, με περισσότερους τίτλους να συμμετέχουν ενεργά.

Η «ακτινογραφία» της ανόδου

Το β’ εξάμηνο (όλα τα στοιχεία έως και τις 16/12) λειτούργησε ως περίοδος… «εκβιομηχάνισης» της αγοράς, κατά την οποία η σκυτάλη της ανόδου πέρασε σε λιγότερο δεικτοβαρείς τίτλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) κατέγραψε άνοδο 50,2% στο πρώτο εξάμηνο, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη (+27,1%) και αισθητά υψηλότερη από τον FTSE Large Cap (+31,1%), επιβεβαιώνοντας το τραπεζοκεντρικό front-loaded αρχικό σκέλος της ανόδου.

Η μετατόπιση που ακολούθησε αποτυπώνεται καθαρά και στη συμπεριφορά των δεικτών. Παρότι η ανοδική τάση διατηρήθηκε, ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε αισθητά στο δεύτερο μισό του έτους. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 11,7% στο β’ εξάμηνο, ο FTSE Large Cap κατά 12,5%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης «περιορίστηκε» στο +19,3%, με το δ’ τρίμηνο να είναι αισθητά πιο υποτονικό και για τους τρεις δείκτες.

Η απομάκρυνση από τις πιο δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές και η στροφή προς τίτλους μικρότερης στάθμισης αποτέλεσαν μία από τις αιτίες αυτής της επιβράδυνσης, καθώς η διάχυση των αποδόσεων δεν είχε την ίδια επίδραση στους δείκτες, παρά τη βελτίωση της εικόνας σε επίπεδο επιμέρους μετοχών.

Το top-10

Η αλλαγή σκυτάλης γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξεταστούν οι αποδόσεις του β’ εξαμήνου σε επίπεδο τίτλων. Στο top-10 των μετοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο, στο δεύτερο μισό του έτους, κυριαρχούν μη τραπεζικές μετοχές.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Viohalco με άνοδο 112%, ακολουθούμενη από τις Aktor (+73,8%), Cenergy (+62,1%) και ElvalHalcor (+56,9%). Ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ (+33,9%), η Motor Oil (+30,2%) και η ΔΕΗ (+29,9%). Τον τραπεζικό κλάδο στο top-10 των αποδόσεων του β’ εξαμήνου, εκπροσώπησε μόνο η Τράπεζα Κύπρου με +26,4%. Ακολούθησαν η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 25,2% και ο τίτλος της Τιτάν ενισχυμένος 23,6%.

Η περιορισμένη τραπεζική παρουσία στο ranking του β’ εξαμήνου υπογραμμίζει τη μετατόπιση της αγοράς από τους παραδοσιακούς «οδηγούς» της αγοράς προς ένα ευρύτερο σύνολο εταιρειών. Παράλληλα, εξηγεί γιατί η έντονη κινητικότητα σε επίπεδο επιμέρους τίτλων δεν «μεταφράστηκε» σε αντίστοιχη άνοδο του Γενικού Δείκτη και του FTSE Large Cap στο δεύτερο μισό του έτους.

Στη γραμμή του τερματισμού

Ενδεικτική είναι η εικόνα και σε τριμηνιαίο επίπεδο. Στο γ’ τρίμηνο ξεχώρισε το άλμα 60% της Aktor, η άνοδος 31,6% της Viohalco, τα κέρδη 28,3% και 27,3% των Τρ. Κύπρου και Optima, ενώ ακολούθησαν οι Cenergy (+25%), Lamda Development (+23,2%), Τρ. Πειραιώς (+22,6%), Alpha Bank (+20,9%), ElvalHalcor (+17,1%) και ΕΤΕ (+14,2%).

Στο δ’ τρίμηνο οι τράπεζες «εξαφανίζονται» σχεδόν από την κατάταξη με τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Στην πρώτη θέση έρχεται η Viohalco (+61,1%), έπεται η Τιτάν (+36,4%), και ακολουθούν: ElvalHalcor (+34%), Cenergy (+29,7%), ΔΕΗ (+28,5%), Motor Oil (+20%), ΕΥΔΑΠ (+18,3%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+12,3%), Aktor (+8,6%) και ΕΤΕ (+6,2%).

Έτσι καταδεικνύεται, ξεκάθαρα, ότι προς το τέλος του έτους η άνοδος διαχύθηκε σε ακόμη ευρύτερο φάσμα τίτλων.

Τα κορυφαία τρίμηνα

Εντός του 2025, ανάμεσα στις δέκα υψηλότερες τριμηνιαίες αποδόσεις μεταξύ όλων των μετοχών του FTSE Large Cap, η πλειονότητα καταγράφεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας ότι το momentum ισχυροποιήθηκε προς το τέλος της χρονιάς.

Η υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση εντοπίζεται στη Viohalco με άνοδο 61,1% στο δ’ τρίμηνο, ακολουθεί η Aktor με το +60% που κατέγραψε στο γ’ τρίμηνο, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τιτάν, με κέρδη +36,4% στο δ’ τρίμηνο. Ακολουθεί η Alpha Bank με +36,1% στο α’ τρίμηνο και +35,9% στο β’ τρίμηνο.

Επίσης ενδεικτικό, το γεγονός ότι στις αμέσως επόμενες θέσεις της κατάταξης κυριαρχούν και πάλι επιδόσεις του δ’ τριμήνου, και δευτερευόντως του γ’ τριμήνου, με πρωταγωνιστές τις ElvalHalcor, Viohalco, Cenergy και ΔΕΗ.

Αυτή η συγκέντρωση των ισχυρότερων τριμηνιαίων αποδόσεων στα Q4 και Q3 υπογραμμίζει ότι η διάχυση της ανόδου κορυφώθηκε στο τέλος του έτους και αφορούσε κυρίως μη τραπεζικές μετοχές.

Τα deals στο επίκεντρο

Η υπεραπόδοση πολλών μη τραπεζικών τίτλων στο β’ εξάμηνο δεν ήταν αποκομμένη από το επιχειρηματικό τους υπόβαθρο. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέθηκε με συγκεκριμένες εταιρικές εξελίξεις που λειτούργησαν ως καταλύτες για τις αποτιμήσεις.

Οι μετοχές που προαναφέραμε δεν βρέθηκαν τυχαία στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων του β’ εξαμήνου, καθώς η αγορά τιμολόγησε εξελίξεις που αφορούσαν στρατηγικές κινήσεις, συμφωνίες, νέα έργα ή επενδυτικά σχέδια.

Αυτό εξηγεί και το γιατί δεν μιλάμε για ένα απλό τεχνικό rotation. Οι αποδόσεις δεν προήλθαν μόνο από μεταφορά ρευστότητας, αλλά στηρίχθηκαν σε πιο «χειροπιαστές» προσδοκίες.

Με το βλέμμα στο 2026

Κοιτώντας προς το 2026, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διττή. Από τη μία πλευρά, αρκετές μη τραπεζικές μετοχές εισέρχονται στη νέα χρονιά με κεκτημένη ταχύτητα, έχοντας πίσω τους ένα ισχυρό β’ εξάμηνο και ορατότητα σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων.

Από την άλλη, οι τράπεζες παραμένουν η παραδοσιακή «ατμομηχανή» της αγοράς και, παρά την επιβράδυνση της ανόδου στο δεύτερο μισό του έτους, δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν σε οποιοδήποτε σενάριο για τη συνέχεια.

Η εμπειρία του 2025 δείχνει ότι η αγορά θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο ισορροπημένα, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τον τραπεζικό κλάδο. Το αν αυτή η «εκβιομηχάνιση» της ανόδου θα έχει διάρκεια ή αν οι τράπεζες θα επανέλθουν στο επίκεντρο, είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα συνοδεύσουν το Χρηματιστήριο της Αθήνας μπαίνοντας στο 2026.