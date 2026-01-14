ΧΑ: Νέα υψηλά για τον Γενικό Δείκτη - Ξεχώρισαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΤΕ

Ο κλάδος των τραπεζών συνεχίζει να προσελκύει αγοραστικό ενδιαφέρον, αξιόλογη διάχυση και σε μη τραπεζικούς τίτλους. Στο +8% το κλείσιμο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Την ανοδική δυναμική της ελληνικής αγοράς επιβεβαίωσε εκ νέου το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, όπου την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης «σκαρφάλωσε» σε νέα υψηλά 16 ετών.

Παρά την εκρηκτική άνοδο των τραπεζικών μετοχών από τις αρχές του έτους, και παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Alpha Bank -η μοναδική στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη που έκλεισε με αρνητικό πρόσημο- ο κλάδος προσέλκυσε και σήμερα αγοραστικό ενδιαφέρον. Ανοδικά ξεχώρισε η άνοδος της ΕΤΕ στα 14,64 ευρώ, με κέρδη 2,49%.

Η UBS προστέθηκε σήμερα στους μεγάλους οίκους του εξωτερικού που επαναβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, δίνοντας σύσταση «buy» για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών. Σχολιάζοντας μάλιστα ότι, μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, η Ελλάδα προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό πιστωτικής επέκτασης και επιτοκιακών περιθωρίων, ενώ ξεχώρισε ως top pick τον τίτλο της Τρ. Πειραιώς.

Να σημειωθεί ότι στις πρώτες 8 συνεδριάσεις του 2026 ο τραπεζικός δείκτης του ΧΑ μετράει 7 ανοδικές και μόλις 1 πτωτική, με αθροιστικά κέρδη 11,56%. Στο ίδιο διάστημα, η μετοχή της Alpha Bank ενισχύεται 9,16%, της ΕΤΕ 12,62%, της Τρ. Πειραιώς 16,13% και της Eurobank 10,95%.

Προερχόμενος από μια χρονιά ιλιγγιώδους ανόδου, ο κλάδος των τραπεζών δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά το re-rating, δεν έχει εξαντλήσει ακόμα την ανοδική του δυναμική, και συνεχίζει σταθερά να προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων που εντοπίζουν στο τραπεζικό τοπίο του ΧΑ έναν συνδυασμό υγιών θεμελιωδών και ελκυστικών αποτιμήσεων.

Σήμερα ο δείκτης των τραπεζών ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,64%, κλείνοντας στις 2.558,96 μονάδες.

Άκρως ενθαρρυντική, ωστόσο, και η διάχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και εκτός του τραπεζικού κλάδου. Σήμερα ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξελίχθηκε σε αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή, κλείνοντας τη διαπραγμάτευση με άλμα 8% στα 27,54 ευρώ, μετά την έναρξη κάλυψης από τη Santander με τιμή-στόχο 49 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 90%. Μεταξύ των μη τραπεζικών blue chips, έντονα ανοδικά κινήθηκαν και οι Aktor και Helleniq Energy, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκει στήριξη και στην άνοδο δεικτοβαρών τίτλων, όπως οι Coca-Cola HBC και Metlen.

Αξιόλογη κινητικότητα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ξεχώρισε η άνοδος 4,02% της Dimand στα 11,65 ευρώ και 3,19% της Intracom στα 3,72 ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές έκλεισαν με άνοδο 0,59% στις 2.219,32 μονάδες, με τον συνολικό τζίρο της ημέρας στα 267,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €52,21 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στο σύνολο του ταμπλό, 63 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 56 που υποχώρησαν και 34 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.