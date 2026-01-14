UBS: «Buy» για ελληνικές τράπεζες, top-pick η Τρ. Πειραιώς

Μετά από μια ένα σχετικά αδύναμο δ’ τρίμηνο το 2025, οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν δυναμικά το νέο έτος, σχολιάζει σε ανάλυσή της η UBS, επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του χρόνου η Alpha Bank καταγράφει άνοδο 12%, η Eurobank 11%, η Εθνική Τράπεζα 9% και η Τράπεζα Πειραιώς 13%.

Οι οίκος δίνει σύσταση «buy» για τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους, σχολιάζοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό πιστωτικής επέκτασης και επιτοκιακών περιθωρίων, κάτι που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό εφόσον τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμείνουν σταθερά από εδώ και πέρα.

Η εικόνα των μετοχών των ελληνικών τραπεζών στηρίζεται στη διαρθρωτική αύξηση των δανείων με ελκυστικά περιθώρια, στην πεποίθηση των επενδυτών ότι η ΕΚΤ έχει πλέον «παγώσει» τα επιτόκια για το προσεχές διάστημα, καθώς και στις χαμηλές αποτιμήσεις.

Οι αναλυτές του οίκου ξεχωρίζουν την Τρ. Πειραιώς μεταξύ των top picks του κλάδου, ενώ επισημαίνουν πως πολλοί επενδυτές διακρατούν στο χαρτοφυλάκιό τους περισσότερες από μία ελληνικές τραπεζικές μετοχές, ώστε να πετυχαίνουν καλύτερη συνολική έκθεση στον κλάδο, δεδομένης της σχετικά χαμηλότερης, αν και όχι χαμηλής, εμπορευσιμότητας.