Wall Street: Νέα ρεκόρ κυνηγούν οι δείκτες

Με ήπιες ανοδικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι στο τέλος της ημέρας ο S&P 500 και ο Nasdaq θα διευρύνουν τα χθεσινά ρεκόρ τους, στον απόηχο της νέας έκθεσης της ADP για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ελαφρώς χαμηλότερα από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι μισθοδοσίες ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, με τις αμερικανικές εταιρείες ν α προσθέτουν 41.000 θέσεις εργασίας έπειτα από την αναθεωρημένη μείωση κατά 29.000 τον Νοέμβριο. Σε έρευνα του Reuters οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση κατά 47.000 θέσεις.

Η αύξηση προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας πρόσθεσαν 39.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του ελεύθερου χρόνου και της φιλοξενίας συνέβαλε με 24.000.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,12% στις 49.402 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ανεβαίνει 0,08% στις 6.950 μονάδες. O τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,26% στις 23.608 μονάδες.

Η Wall Street έκλεισε με άνοδο την Τρίτη, καθώς ο ανανεωμένος ενθουσιασμός για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τους κατασκευαστές τσιπ, ενώ οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης εκτοξεύτηκαν, ωθώντας τον S&P 500 σε ιστορικό κλείσιμο. Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ρεκόρ στις 49.462 μονάδες κλείνοντας πάνω από τις 49.000 για πρώτη φορά, ενώ ο S&P 500 σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ στις 6.944 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε τις 6.948 μονάδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν αμέσως μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι προσωρινές αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας ανησυχίες για την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι υψηλής ποιότητας», ανακοίνωσε ο Τραμπ εξηγώντας ότι «αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στις τιμές της αγοράς», δηλαδή έναντι άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις σημερινές τιμές.

Αντίθετα, οι μετοχές διυλιστηρίων πετρελαίου όπως η Valero Energy και η Marathon Petroleum κερδίζουν σχεδόν 4% και 2%, αφού πηγές δήλωσαν στο CNBC ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα συνεχιστούν επ' αόριστον και οι κυρώσεις θα μειωθούν.

«Η αντίδραση της αγοράς στις ειδήσεις για τη Βενεζουέλα υπογραμμίζει το χάσμα μεταξύ του κινδύνου των κύριων στοιχείων και της πραγματικής δράσης των τιμών. Ενώ η σύλληψητου [Προέδρου της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρ είναι ένα αξιοσημείωτο γεωπολιτικό γεγονός, δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου - τον παράγοντα που πραγματικά ενδιαφέρει τις αγορές», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

Η Amazon, μέλος του "Magnificent Seven", και η Palantir, η αγαπημένη των λιανικών επενδυτών, έκλεισαν χθες υψηλότερα κατά περισσότερο από 3%, ενώ και σήμερα κινούνται ανοδικά κατά περίπου 1%.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο επικεφαλής παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής του Wells Fargo Investment Institute, Πολ Κρίστοφορ, δήλωσε ότι η «κοινωνική ηρεμία» θα είναι το κλειδί για την κατεύθυνση της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ.

«Εάν η σημερινή κυβέρνηση δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή εάν ο στρατός ή η αντιπολίτευση χάσουν την υπομονή τους περιμένοντας εκλογές, θα μπορούσαμε να δούμε έναν νέο γύρο του μακροχρόνιου κοινωνικού χάους της χώρας - μία πιθανή αρνητική εξέλιξη για τις αμερικανικές μετοχές», δήλωσε.

Στα επιχειρηματικά, σύσταση προς τους μετόχους της Warner Bros να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance απηύθυνε ομόφωνα το ΔΣ της εταιρείας την Τετάρτη. Όπως επισημαίνει το συμβούλιο, η προσφορά της Paramount παραμένει «υποδεέστερη» από την συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε με την Netflix. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Netflix, η Paramount υπέβαλε ανταγωνιστική προσφορά απευθείας στους μετόχους της Warner Bros προσφέροντας 30 δολάρια ανά μετοχή ανά μετοχή εξ ολοκλήρου σε μετρητά, για το σύνολο της εταιρείας και των τηλεοπτικών της δικτύων.