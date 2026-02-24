Ακίνητα: Το Τop 10 αναζητήσεων για ενοικιάσεις καταστημάτων και αποθηκών στην Αττική

Ποιες περιοχές ανεβαίνουν θέσεις, ποιες χάνουν. Οι νέες είσοδοι στην 10άδα και οι εκτοπίσεις. Τι «δείχνουν» οι αναζητήσεις.

Στο «δίπολο» Αθήνας και Πειραιά φαίνεται να καταγράφεται το εντονότερο ενδιαφέρον για ενοικίαση καταστημάτων αλλά και αποθηκών, με το κέντρο της πρωτεύουσας να διατηρεί τα «πρωτεία» τα τελευταία χρόνια και σε ολόκληρη την περίοδο 2022 – 2025, με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να «ανεβαίνει» θέσεις στις προτιμήσεις όσων ψάχνουν για επαγγελματικούς χώρους στην Αττική.

Αυτό προκύπτει με τα αναλυτικά στοιχεία της ιστοσελίδας Spitogatos για τις αναζητήσεις καταστημάτων στην Αττική, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επιχειρηματία και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη. Βάσει της οποίας, Δήμος Αθηναίων κρατά τα «σκήπτρα» στη ζήτηση για ενοικίαση καταστήματος την τελευταία τετραετία, με την «τράπουλα» του ενδιαφέροντος και των αναζητήσεων σε έναν βαθμό να «ανακατεύεται» με αλλαγές στο top 10 των αναζητήσεων.

Το top 10 αναζητήσεων στα καταστήματα

Σε σχέση με τις top 10 περιοχές σε αναζήτηση ενοικίασης καταστημάτων, ο Δήμος Αθηναίων παραμένει στην πρώτη θέση σε όλη την περίοδο 2022–2025, με τη Γλυφάδα να διατηρείται, επίσης σταθερά, στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, το 2025 ο Πειραιάς ανεβαίνει στην 3η θέση (από 6η το 2024, αλλά 4η το 2022-2023), άνοδος που «φωτογραφίζει» την ισχυρότερη αναζήτηση χώρων στην ευρύτερη ζώνη του λιμανιού.

Στην πρώτη δεκάδα παραμένουν περιοχές όπως το Περιστέρι, το Χαλάνδρι, η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, η Κηφισιά, το Μαρούσι, μένοντας ανάμεσα στις θέσεις 4 και 9, με μικρές διαφοροποιήσεις Από την άλλη πλευρά, η Νέα Ιωνία εμφανίζεται το 2025 στη 10η θέση ως νέο hot spot, εκτοπίζοντας π.χ. το Παλαιό Φάληρο που ήταν το 2022 με 2024 στην 9η και η 8η θέση.

Πού ψάχνουν για αποθήκες

Στις Top 10 περιοχές σε αναζητήσεις για ενοικίαση αποθήκης (Αττική, 2022–2025), ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, με τον Πειραιά από το 2023 και μετά να ανεβαίνει στη 2η θέση και μένει εκεί έως και το 2025 (ήταν ήδη στην 3η θέση το 2022), ενώ το Περιστέρι παραμένει από το 2024 και μετά στην 3η θέση (από τη θέση 8 του 2023 και εκτός δεκάδας το 2022). Ακολουθεί η Καλλιθέα που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια «ψηλά», ενώ εμφανίζονται περιοχές όπως το Αιγάλεω, το Κορωπί, οι Αχαρνές, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, με το top 10 να συμπληρώνεται με την Ηλιούπολη και τον Άγιο Δημήτριο (θέσεις 8 και 10).

Με τις δύο τελευταίες, όμως, να χάνουν έδαφος καθώς τα προηγούμενα έτη ήταν και πέριξ των θέσεων 5-6. Ένδειξη ότι οι αναζητήσεις αποθηκών δεν περιορίζονται μόνο για το κέντρο, βγάζοντας «εκτός» 10άδας περιοχές όπως Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Άλιμο (2022 και 2024) που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στο επίκεντρο αναζητήσεων.