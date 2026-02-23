Wall Street: AI και θρίλερ δασμών έφεραν τη χειρότερη ημέρα του Dow Jones εδώ και 1 μήνα

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,66% στις 48.804 μονάδες ενώ ο S&P 500 απώλεσε 1,04% στις 6.837 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,27% στις 22.594 μονάδες.

Με απώλειες εκκίνησε η νέα εβδομάδα στη Wall Street τη Δευτέρα καθώς για ακόμη μία φορά η AI αποτέλεσε βαρίδι (με τον Dow Jones στη χειρότερη ημέρα του εδώ και 1 μήνα - από 20 Ιανουαρίου) ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα αυξήσει τους δασμούς του στο 15% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος τους. Μάλιστα, εκτόξευσε νέες απειλές για την επιβολή «πολύ πιο υψηλών» δασμών στις χώρες που θα θελήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης.

«Όλες οι χώρες που θα ήθελαν "να παίξουν" με την γελοία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν "κλέψει" τις ΗΠΑ επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», τόνισε και προειδοποίησε πως «μπορώ να συνεχίσω να κάνω χρήση των εξουσιών για να κάνω τελείως "τρομερά" πράγματα σε ξένες χώρες, κυρίως σ' εκείνες που μας εκμεταλλεύονται εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,66% στις 48.804 μονάδες, με αρνητική πρωταγωνίστρια την IBM, όπου η μετοχή της κατακρημνίστηκε 13,15% (μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην 26ετία - από το 2000) μετά την ανακοίνωση της Anthropic για το Claude Code. Ο S&P 500 απώλεσε 1,04% στις 6.837 μονάδες με πιέσεις από τους τίτλους λογισμικού (Microsoft, Salesforce και Crowdstrike) που διολίσθησαν 3,21%, 3,78% και 9,85% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,27% στις 22.594 μονάδες.

Οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να σημαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την οικονομία τροφοδοτήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού η Citrini Research δημοσίευσε μια έρευνα σχετικά με το πώς η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να βλάψει την ευρύτερη οικονομία, καθώς θα οδηγούσε σε ανεργία 10%. Η American Express απώλεσε 7,2%, ενώ ο τίτλος της Mastercard σημείωσε πτώση 5,77%.

Αντιθέτως, οι αμυντικοί τομείς της αγοράς, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, υπεραπέδωσαν. Χαρακτηριστικό είναι πως τα blue chips και τα βαριά χαρτιά όπως είναι η μετοχή της Walmart έβγαλε ισχυρή αντίδραση με ράλι 2,26%. Παρομοίως, θετικά στην ανησυχητική κατάσταση ανταποκρίθηκε και ο τίτλος Procter & Gamble (P&G) καταγράφοντας κέρδη 2,73%.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, αν και δεν ήταν σαφές εάν έχουν υπογραφεί επίσημα διατάγματα που να περιγράφουν το χρονοδιάγραμμα, ενώ διεμήνυσε επίσης ότι πρόσθετοι δασμοί θα έρθουν τους επόμενους μήνες. Το Ευρωκοινοβούλιο μάλιστα πάγωσε την επικύρωση του εμπορικού deal με τις ΗΠΑ και ανέστειλε τις εργασίες του ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο.

«Το μεγάλο ερώτημα για την οικονομία είναι τι θα συμβεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Αν η δασμολογική πολιτική παραμείνει σε αυτή την πορεία, θα επιστρέψουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα φέτος», υπογράμμισε ο Μάικλ Λάντσμπεργκ, επικεφαλής επενδύσεων στην Landsberg Bennett Private Wealth Management. «Οι δασμοί θα αποτελέσουν θέμα που αποσπά την προσοχή από τις αγορές για το υπόλοιπο του έτους, αν και με μικρότερη αστάθεια από το αρχικό σοκ τον περασμένο Απρίλιο» πρόσθεσε.

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν ράλι τη Δευτέρα, καθώς οι νέοι δασμοί αύξησαν την αβεβαιότητα της αγοράς σχετικά με τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια ανάπτυξη. Στον αντίποδα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 65.000 δολάρια με απώλειες 4% καθώς συνεχίζεται η απότομη πτώση της αγοράς των κρυπτονομομισμάτων με εξαΰλωση 100 δισ. δολαρίων σε 24 ώρες.