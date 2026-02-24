Από το αμπέλι στο ράφι: Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το κρασί

Σε τι αφορά η δέσμη μέτρων που ενέκρινε η ΕΕ για την ευρωπαϊκή αγορά κρασιού. Όλα τα μέτρα.

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αγοράς οίνου, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, αλλά και τη θωράκισή του έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρόκειται για μέτρα που σχεδιάστηκαν με στόχο την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του κλάδου έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την απλούστευση και την εναρμόνιση πρακτικών που αφορούν σε θέματα ετικέτας, την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ευελιξίας σε ζητήματα φύτευσης, την τόνωση των αγροτικών οικονομιών.

Παράλληλα, το πακέτο μέτρων που εγκρίθηκε, αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα του ευρωπαϊκού οινικού κλάδου να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που αναδύονται στην αγορά.

Ο αμπελοοινικός τομέας της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού ιστού της Ευρώπης. Αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής οίνου και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ όσον αφορά στις εξαγωγές. Επιπλέον, συμβάλλει στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το 88% των αμπελώνων της ΕΕ υπόκεινται σε γεωγραφικές ενδείξεις.

Η δέσμη μέτρων

Εξισορρόπηση της παραγωγής και της ζήτησης

Τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίζουν μέτρα όπως η εκρίζωση αμπελώνων που πλεονάζουν, με στόχο την πρόληψη της υπερπροσφοράς και τη διατήρηση της σταθερότητας του κλάδου, καθώς και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς. Η ημερομηνία λήξης του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης καταργείται και στη θέση της εισάγεται μια δεκαετής περίοδος αναθεώρησης.

Αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τη στήριξη σε επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού και της προσαρμογής — έως 80% των επιλέξιμων δαπανών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη στροφή προς τη βιώσιμη παραγωγή.

Απλούστευση και εναρμόνιση διαδικασιών σε θέματα ετικέτας

Οι κανόνες επισήμανσης θα γίνουν απλούστεροι σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο προς όφελος των καταναλωτών και των παραγωγών. Οι καταναλωτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, ακόμη και μέσω ψηφιακών ετικετών και εικονογραμμάτων.

Τόνωση των αγροτικών οικονομιών μέσω του οινοτουρισμού

Οι παραγωγοί οίνου μπορούν να λάβουν στοχευμένη στήριξη προκειμένου να δρομολογήσουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα του οινοτουρισμού και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές.

Κρασί με μειωμένη ή με μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ

Ο όρος «χωρίς αλκοόλ» θα ισχύει για προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε αλκοόλη είναι μικρότερη του 0,5%, ενώ για εκείνα στα οποία η περιεκτικότητα είναι μικρότερη του 0,05% θα χρησιμοποιείται ο όρος «0,0%».

Για τα κρασιά με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλη (άνω του 0,5% αλλά τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερη από τον κανονικό τίτλο), θα υπάρχει η επισήμανση «με μειωμένο αλκοόλ» (reduced-alcohol) η οποία θα αντικαταστήσει την επισήμανση alcohol-light που είχε προταθεί στο παρελθόν.

Ευελιξία ως προς τις εξαγωγές

Οι οίνοι που προορίζονται για εξαγωγή θα εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής καταλόγου συστατικών και διατροφικής δήλωσης όσον αφορά στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, γεγονός το οποίο μειώνει τον περιττό διοικητικό φόρτο.

Καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών

Η νέα δέσμη μέτρων θα παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στην κατεύθυνση καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών, όπως παρακολούθηση, διάγνωση, κατάρτιση και έρευνα, προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία των αμπελώνων από τις σημαντικές αυτές απειλές.

Αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα

Η συμφωνία που εγκρίθηκε, προβλέπει ότι ο ροζέ οίνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για άλλα περιφερειακά αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής για την ανάπτυξη προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται η καινοτομία σε νέους τύπους προϊόντων και παρέχεται στήριξη στους παραγωγούς οι οποίοι ανταποκρίνονται στις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Τι έπεται

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.