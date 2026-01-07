Το ΔΣ της Warner Bros απορρίπτει την προσφορά της Paramount - «Πράσινο φως» για την Netflix

Όπως επισημαίνει το συμβούλιο, η προσφορά της Paramount παραμένει «υποδεέστερη» από την συμφωνία που ανακοινώθηκε με την Netflix.

Σύσταση προς τους μετόχους της Warner Bros να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance απηύθυνε ομόφωνα το ΔΣ της εταιρείας την Τετάρτη.

Όπως επισημαίνει το συμβούλιο, η προσφορά της Paramount παραμένει «υποδεέστερη» από την συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε με την Netflix.

«Έχουμε μία υπογεγραμμένη συμφωνία συγχώνευσης με την Netflix, προσφέρει σημαντική αξία, σαφή πορεία προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής και προστασία για τους μετόχους μας σε περίπτωση που κάτι εμποδίσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ό,τι και αν είναι αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της WBD, Samuel Di Piazza στο CNBC.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Netflix, η Paramount υπέβαλε ανταγωνιστική προσφορά απευθείας στους μετόχους της Warner Bros προσφέροντας 30 δολάρια ανά μετοχή ανά μετοχή εξ ολοκλήρου σε μετρητά, για το σύνολο της εταιρείας και των τηλεοπτικών της δικτύων.

Η Paramount έδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον για την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Discovery τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία έκανε τρεις προσφορές εξαγοράς προτού η Warner Bros ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία πώλησης, προσκαλώντας και άλλους πλειοδότες να συμμετάσχουν.

Το Netflix σε δική του ανακοίνωση χαιρέτισε τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros, σημειώνοντας ότι έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ανησυχίες περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά με τη συγχώνευση.