Νετανιάχου για ΗΠΑ - Ιράν: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για κάθε σενάριο

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στην Κνεσέτ ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι Αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».

