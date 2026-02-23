Το νέο AI εργαλείο της Anthropic «βύθισε» τη μετοχή της IBM σε χαμηλό 26ετίας

Εξανεμίζονται 28,2 δισ. δολάρια από την χρηματιστηριακή αξία της IBM στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Οκτώβριο του 2000 (15,5%).

Βουτιά 13,15% και λίγο κάτω από τα 223 δολάρια πραγματοποίησε η μετοχή της International Business Machines Corporation (IBM), στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Οκτώβριο του 2000 (15,5%) καθώς η Anthropic ανακοίνωσε ένα εργαλείο για τον Κώδικα Claude που θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του COBOL, μιας γλώσσας προγραμματισμού που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και επεξεργάζεται περίπου το 95% των συναλλαγών ATM στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το νέo app χειρίζεται πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται από χρηματοπιστωτικές και αεροπορικές εταιρείες. Η IBM βοήθησε στη διάδοση του COBOL και εξακολουθεί να παρέχει συστήματα που το εκτελούν, αλλά η Anthropic υποστήριξε ότι η γλώσσα διδάσκεται μόνο από μια «χούφτα» πανεπιστημίων και η εύρεση μηχανικών που μπορούν να την διαβάσουν «γίνεται όλο και πιο δύσκολη κάθε τρίμηνο».

Η Anthropic δήλωσε ότι, παρά τις «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» γραμμές COBOL που παράγονται καθημερινά, ο αριθμός των ανθρώπων που το καταλαβαίνουν «μικραίνει κάθε χρόνο», υποστηρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εκσυγχρόνιζε γρήγορα τον παλαιό κώδικα, με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται 28,2 δισ. δολάρια από την χρηματιστηριακή αξία της IBM τη Δευτέρα: από 240,8 δισ. δολάρια την Παρασκευή σε περίπου 212,8 δισ. δολάρια σήμερα.

Η Anthropic αποκάλυψε μια σειρά από ενημερώσεις για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της αυτόν τον μήνα, τροφοδοτώντας ξεπούλημα σε τίτλους διάφορων κλάδων. Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, που υποστηρίζεται από την Google και την Amazon, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει εργασίες για την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση προϊόντων, το μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργούσε οικονομικές καταστάσεις, θα ερευνούσε τις προοπτικές πωλήσεων και θα βοηθούσε στην προετοιμασία, ενώ ένα άλλο εργαλείο που κυκλοφόρησε και θα μπορούσε να σαρώσει τον κώδικα λογισμικού για τρωτά σημεία πυροδότησε sell off στις μετοχές κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των CrowdStrike και Zscaler, με κατρακύλα 9% έκαστη τη Δευτέρα.