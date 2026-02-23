Σε υψηλό 3 εβδομάδων ο χρυσός με ράλι σχεδόν 2%

Σε υψηλό τριών εβδομάδων σκαρφάλωσε ο χρυσός τη Δευτέρα με άλμα σχεδόν τη Δευτέρα, τροφοδοτούμενο από το νέο κύμα ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.

Σε υψηλό τριών εβδομάδων σκαρφάλωσε ο χρυσός τη Δευτέρα με άλμα σχεδόν τη Δευτέρα, τροφοδοτούμενο από το νέο κύμα ζήτησης για ασφαλή καταφύγια λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα δασμολογικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο ίδιος δεσμεύτηκε να αυξήσει τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των προηγούμενων αποφάσεών του.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,8% στα 5.198,72 δολάρια ανά ουγγιά, σε υψηλό από τις 30 Ιανουαρίου νωρίτερα στη συνεδρίαση. Υπενθυμίζεται πως το πολύτιμο μέταλλο άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά στις 29 Ιανουαρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου πρόσθεσαν 2,7% στα 5.219 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός, που θεωρείται ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας κατά τη διάρκεια οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τείνει επίσης να αποδίδει καλά όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά. Το ασήμι στην αγορά σποτ αναρριχήθηκε 2,8% στα 86,93 δολάρια η ουγγιά, σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων, ενώ η πλατίνα υποχώρησε 1,5% στα 2.123,86 δολάρια η ουγγιά και το παλλάδιο έχασε 1,2% στα 1.726,50 δολάρια η ουγγιά.

«Υπάρχουν πολλά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο και με τις αγορές να είναι πιο ήσυχες κατά τη διάρκεια του Σεληνιακού Νέου Έτους, η προσδοκία μας είναι ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ενισχυθούν απότομα αυτή την εβδομάδα μόλις ανακάμψει η δραστηριότητα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου CPM, Τζέφρι Κρίστιαν.

«Μακροπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η τιμή του χρυσού θα συνεχίσει να αυξάνεται και πιθανώς να σημειώσει νέα ρεκόρ», πρόσθεσε ο Κρίστιαν. Ο Τραμπ εξαπέλυσε εκ νέου τη Δευτέρα τα «πυρά» του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του, αφού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει προσωρινά τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ από 10% σε 15%, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο από το νόμο.