Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ να είναι ευέλικτη κατά τον καθορισμό των επιτοκίων

Σύμφωνα με την ίδια, η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών «είναι κρίσιμης σημασίας για την αποστολή που πρέπει να υλοποιήσουμε».

Υπενθύμιση πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι «ευέλικτη» στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καλή θέση αυτή τη στιγμή, απηύθυνε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Πρέπει να αξιολογήσουμε αν βρισκόμαστε σε αυτή την καλή θέση που λέω τώρα», τόνισε η Γαλλίδα αξιωματούχος τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, υπονοώντας «ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να καθορίσουμε τη θέση μας αν πρέπει να γίνει κάτι» σύμφωνα με το Βloomberg.

H επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα καθορίζουν τα επιτόκια «από συνάντηση σε συνάντηση, σε κάθε βήμα της διαδικασίας» και χαρακτήρισε ξανά την διελκυστίνδα των κινδύνων ως «ισορροπημένη σε γενικές γραμμές».

Εν μέσω εικασιών για το μέλλον της, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η «βασική της προτεραιότητα» είναι να ολοκληρώσει την θητεία της ως επικεφαλής της ΕΚΤ. Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Κέβιν Γουόρς όταν αναλάβει την Fed των ΗΠΑ, απάντησε «να κάνει τη δουλειά του».

«Και νομίζω ότι χωρίς αυτή την ανεξαρτησία να προστατεύεται, να εκτιμάται και να γιορτάζεται, καθώς και να προστατεύεται με λογοδοσία, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε με τον τρόπο που το έχουμε κάνει» πρόσθεσε.