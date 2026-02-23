Οικονομία | Διεθνή

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ να είναι ευέλικτη κατά τον καθορισμό των επιτοκίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ να είναι ευέλικτη κατά τον καθορισμό των επιτοκίων
Κριστίν Λαγκάρντ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σύμφωνα με την ίδια, η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών «είναι κρίσιμης σημασίας για την αποστολή που πρέπει να υλοποιήσουμε».

Υπενθύμιση πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι «ευέλικτη» στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καλή θέση αυτή τη στιγμή, απηύθυνε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Πρέπει να αξιολογήσουμε αν βρισκόμαστε σε αυτή την καλή θέση που λέω τώρα», τόνισε η Γαλλίδα αξιωματούχος τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, υπονοώντας «ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να καθορίσουμε τη θέση μας αν πρέπει να γίνει κάτι» σύμφωνα με το Βloomberg.

H επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα καθορίζουν τα επιτόκια «από συνάντηση σε συνάντηση, σε κάθε βήμα της διαδικασίας» και χαρακτήρισε ξανά την διελκυστίνδα των κινδύνων ως «ισορροπημένη σε γενικές γραμμές».

Εν μέσω εικασιών για το μέλλον της, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι η «βασική της προτεραιότητα» είναι να ολοκληρώσει την θητεία της ως επικεφαλής της ΕΚΤ. Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Κέβιν Γουόρς όταν αναλάβει την Fed των ΗΠΑ, απάντησε «να κάνει τη δουλειά του».

Σύμφωνα με την ίδια, η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών «είναι κρίσιμης σημασίας για την αποστολή που πρέπει να υλοποιήσουμε».

«Και νομίζω ότι χωρίς αυτή την ανεξαρτησία να προστατεύεται, να εκτιμάται και να γιορτάζεται, καθώς και να προστατεύεται με λογοδοσία, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε με τον τρόπο που το έχουμε κάνει» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Ποιος αγοράζει τα χωράφια μας;

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σε ποια κατηγορία ανήκετε - Πόσο πέφτει δόση και οφειλή

tags:
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Κριστίν Λαγκάρντ
Επιτόκια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider