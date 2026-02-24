Τελευταία ευκαιρία για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας για το 2026

Δικαίωμα ανανέωσης έχουν μόνο εκείνοι που έχουν εξοφλήσει ή έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους από 01/01/2017 έως 31/12/2025.

Λίγες ημέρες απομένουν για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας δεκάδων χιλιάδων μη μισθωτών, για τη νέα περίοδο που εκτείνεται από την 1/03/2026 έως 28/02/2027. Δικαίωμα ανανέωσης έχουν μόνο εκείνοι που έχουν εξοφλήσει ή έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ από 01/01/2017 έως 31/12/2025.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που δεν ήταν συνεπείς με την πληρωμή των εισφορών τους κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς πλήρη υγειονομική περίθαλψη απο 1η Μαρτίου, λόγω οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 400.000 μη μισθωτοί εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενων ετών τις οποίες θα πρέπει να ρυθμίσουν αν θέλουν να απολαμβάνουν πλήρεις καλύψεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και για το 2026. Όσοι κάνουν ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών τους και εφόσον τηρούνται οι όροι της, η ασφαλιστική τους ικανότητα θα ανανεώνεται κάθε μήνα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα δικαιούνται τις παροχές που παρέχει το κράτος σε όλους τους ανασφάλιστους. Άλλωστε όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες στη χώρα με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν καταβάλλει στην ώρα τους τις εισφορές αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται στο σύστημα ως ανασφάλιστοι μετά την 1η Μαρτίου, θα πρέπει να απευθυνθούν σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για να ανανεωθεί επί τόπου η ασφαλιστική τους ικανότητα.

Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται ή παρατείνεται για όλους τους άμεσα ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Για μισθωτούς ασφαλισμένους:

Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες):

Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑmobile.

Επιπλέον η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα.

Πρέπει να απευθυνθείτε στη Τοπική Διεύθυνση που ανήκετε ή να καταθέσετε αίτημα στην εφαρμογή του e- ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς»

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές Ρυθμίσεις για Μη Μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100€.

Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Ασφαλιστική Ικανότητα" στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Εξυπηρέτηση από οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Διευκρινίσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

Ανήλικους

Άτομα με αναπηρία

Χρονίως πάσχοντες

Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή επικοινωνήστε με το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.