Σε ισχύ οι νέοι δασμοί 10% του Τραμπ

Σε ισχύ τέθηκαν σήμερα οι νέοι αμερικανικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί ύψους 10%, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ψυχρολουσία από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπογράφτηκε την ίδια ημέρα, θέλει να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών...) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την περασμένη Παρασκευή, με το οποίο ενέκρινε τον φόρο εισαγωγών 10%. Στη συνέχεια απείλησε να αυξήσει το ποσοστό στο 15%, όμως δεν εξέδωσε επίσημα οδηγία για αύξηση του συντελεστή.

Ο Λευκός Οίκος εργάζεται πάνω σε μια επίσημη απόφαση που θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή στο 15%, σημειώνει το Bloomberg επικαλούμενο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της υψηλότερης αυτής επιβάρυνσης δεν έχει οριστικοποιηθεί, επισήμανε ο αξιωματούχος.

Η έλλειψη σαφήνειας από την Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει σύγχυση σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με την ατζέντα δασμών του Τραμπ. Χώρες και επιχειρήσεις εξετάζουν εξονυχιστικά τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες για να διαπιστώσουν πώς θα επηρεαστούν από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ. Μεγάλοι εμπορικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, έχουν διακόψει αιφνιδίως τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις εν μέσω της αβεβαιότητας.