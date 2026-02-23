Η Amazon ρίχνει 12 δισ. δολάρια για AI data centers στη Λουιζιάνα

Θα επιδιώξει επίσης να ψύξει τα κέντρα δεδομένων με φυσικό αέρα, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να μειώσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Να δαπανήσει 12 δισ. δολάρια σε νέες εγκαταστάσεις data centers στη Λουιζιάνα και στην υποδομή για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing σχεδιάζει η Amazon.

Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σε Κάντο και Μποσίερ, στη βορειοδυτική Λουιζιάνα με τον τεχνολογικό κολοσσό να αναμένει να δημιουργήσει 540 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στα data και να υποστηρίξει περίπου 1.700 άλλους ρόλους που θα εξυπηρετούν τις υποδομές, όπως ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί και ειδικοί ασφαλείας.

Η Amazon ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αναμένει να επενδύσει 200 ​​δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, όμως η μετοχή της κατρακυλά για εννέα συνεχόμενες ημέρες μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της στις 5 Φεβρουαρίου.

Οι εγκαταστάσεις της Λουιζιάνα θα χρησιμοποιούν μόνο πλεονάζον νερό από τη γύρω περιοχή, επομένως «δεν υπάρχει καμία πίεση στα τοπικά αποθέματα νερού».