Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σε ποια κατηγορία ανήκετε - Πόσο πέφτει δόση και οφειλή

Κομβική η μετατροπή των δανείων σε ευρώ, σε συνδυασμό με κλιμακωτή ελάφρυνση της οφειλής ανάλογα με την κατηγορία δανειολήπτη. Πώς διαμορφώνονται οι δόσεις.

Με κλιμακωτή μείωση της οφειλής και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις επιχειρείται η αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, των οποίων τα υπόλοιπα επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τη μεταβολή της ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια.

Το όφελος από τη ρύθμιση δεν είναι οριζόντιο, αλλά διαφοροποιείται ανά κατηγορία δανειολήπτη, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, επηρεάζοντας τόσο το τελικό ύψος της οφειλής όσο και τη νέα μηνιαία δόση μετά τη μετατροπή σε ευρώ.

Κομβικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η μετατροπή των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, σε συνδυασμό με κλιμακωτή ελάφρυνση της οφειλής ανάλογα με την κατηγορία δανειολήπτη.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πού ανήκετε - Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η ρύθμιση προβλέπει τέσσερις κατηγορίες δανειοληπτών με βάση το εισόδημα, την αξία της ακίνητης περιουσίας και τη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ελβετικό φράγκο: Κλιμακωτό «κούρεμα» και διαφοροποίηση επιτοκίου

Κάθε κατηγορία συνδέεται με διαφορετικό ποσοστό ελάφρυνσης της οφειλής και διαφοροποιημένο επιτόκιο ρύθμισης. Στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια το ποσοστό στήριξης μπορεί να φθάνει έως και το 50%, ενώ στις επόμενες κατηγορίες μειώνεται σταδιακά (ενδεικτικά 30% και 20%), με αντίστοιχη διαφοροποίηση και στο επιτόκιο.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει σαφή κοινωνική στόχευση του μέτρου, καθώς μεγαλύτερη ελάφρυνση προβλέπεται για νοικοκυριά με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, ενώ μικρότερη για δανειολήπτες με υψηλότερα εισοδήματα και περιουσία.

Στην πράξη, το τελικό υπόλοιπο μετά τη μετατροπή μπορεί να διαμορφωθεί αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με το ποσό που προκύπτει με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Ενδεικτικά, για υπόλοιπο δανείου 100.000 ελβετικών φράγκων και υπολειπόμενη διάρκεια 15 ετών, η οφειλή σε ευρώ που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 107.527 ευρώ μπορεί, μετά τη ρύθμιση, να υποχωρήσει:

στις 71.684 ευρώ για την Κατηγορία 1,

στις 82.712 ευρώ για την Κατηγορία 2,

στις 89.605 ευρώ για την Κατηγορία 3,

στις 93.501 ευρώ για την Κατηγορία 4.

Η διαφοροποίηση αποτυπώνει την κλιμακωτή λογική του μέτρου, με μεγαλύτερη ελάφρυνση για τα χαμηλότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κλιμάκια.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πόσο πέφτει η μηνιαία δόση

Η μείωση της οφειλής μεταφράζεται άμεσα και σε χαμηλότερη μηνιαία δόση, ιδίως εφόσον συνδυαστεί με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.

Με βάση τα ίδια παραδείγματα:

Στην Κατηγορία 1 η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 475 ευρώ χωρίς επιμήκυνση και στα 377 ευρώ με αύξηση της διάρκειας κατά 5 έτη.

χωρίς επιμήκυνση και στα Στην Κατηγορία 2 η δόση κινείται στα 556 ευρώ ή στα 443 ευρώ με επιμήκυνση.

ή στα Στην Κατηγορία 3 διαμορφώνεται στα 611 ευρώ ή στα 489 ευρώ αντίστοιχα.

ή στα Στην Κατηγορία 4 φθάνει στα 647 ευρώ ή στα 519 ευρώ με επιμήκυνση.

Συνεπώς, το τελικό ύψος της δόσης εξαρτάται τόσο από την κατηγορία ένταξης όσο και από τη διάρκεια αποπληρωμής που θα επιλεγεί.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τέλος στον συναλλαγματικό κίνδυνο

Πέραν της μείωσης της δόσης και του υπολοίπου, καθοριστικής σημασίας για τους δανειολήπτες είναι η έξοδος από τον συναλλαγματικό κίνδυνο του ελβετικού φράγκου. Με τη μετατροπή σε ευρώ, η αποπληρωμή παύει να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν οδηγήσει σε αύξηση του χρέους ακόμη και σε περιπτώσεις συνεπούς εξυπηρέτησης.

Έτσι, η ρύθμιση λειτουργεί όχι μόνο ως μηχανισμός ελάφρυνσης, αλλά και ως εργαλείο σταθεροποίησης της αποπληρωμής για μια κατηγορία δανειοληπτών που βρέθηκε για χρόνια εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα του νομίσματος.