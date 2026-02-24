Το παρασκήνιο και το στοίχημα της ΑΜΚ της Credia

Κομβικά ζητήματα παραμένουν η αποτίμηση της AMK και το εύρος του dilution, σε συνάρτηση με τη στάση των μετόχων. Aκόμη και μετά την ΑΜΚ το «story» θα συνεχίσει να αποτιμάται με premium προσδοκιών.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκκίνηση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank , ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να εντείνει τις επαφές με ξένους θεσμικούς και εγχώρια επιχειρηματικά κεφάλαια και να «χτίζει» το επενδυτικό αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Πρόκειται για μια κίνηση που αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο ορόσημο τόσο για τη στρατηγική κατεύθυνση της τράπεζας όσο και για τη διαμόρφωση της μετοχικής της βάσης. Πέραν της καθαυτής κεφαλαιακής ενίσχυσης, η αγορά αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή το εύρος αποτίμησης με την οποία θα απευθυνθεί στους επενδυτές, καθώς και τη συνολική συνεκτικότητα του επενδυτικού αφηγήματος που πλαισιώνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέχρι σήμερα, η αγορά γνωρίζει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) θα έχει ύψος έως 300 εκατ. ευρώ, θα διενεργηθεί με δυνατότητα κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών, μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Θεωρείται επίσης, δεδομένο, ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν απίσχναση (dilution), ως απόρροια του συνδυασμού κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του εμπροσθοβαρούς σχηματισμού ειδικού αποθεματικού 500 χιλ. ευρώ για τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της τράπεζας σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών Δ.Σ.).

Τέλος, η διοίκηση της Credia έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά την κατανομή των νέων μετοχών, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Το Δ.Σ. της τράπεζα επισημαίνει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον του ομίλου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ταχείας υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα τον μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας. Επιπρόσθετα, η κατάργηση των δικαιωμάτων θα διευκολύνει, όπως αναφέρει το Δ.Σ., τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με βάση αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες και πρακτικές, όπως το βιβλίο προσφορών, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου.

Η ανάγκη διασποράς και το ιστορικό των warrants...

Την ίδια στιγμή, θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί. Η ελεύθερη διασπορά της τράπεζας διαμορφώνεται στο 13,67%, με στόχο να ξεπεράσει το κατώτατο όριο του 15%, τη στιγμή που το ποσοστό των βασικών μετοχών της, ήτοι των Thrivest Holding (έχει προχωρήσει σε μεταβιβάσεις μετοχών της σε 100% θυγατρική της) και Υπερταμείου διαμορφώνονται στο 50,17% και στο 36,16% αντίστοιχα.

Τα εν λόγω ποσοστά προήλθαν κατόπιν συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια και διενέργειας αύξησης κεφαλαίου 735 εκατ. ευρώ, από το ενιαίο σχήμα, με στόχο την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού του. Tο Δημόσιο ανέλαβε εμπροσθοβαρώς το μεγαλύτερο βάρος της εξυγίανσης της Attica Bank ενώ ο ιδιώτης επενδυτής κατέστη ελέγχων μέτοχος στο τελευταίο κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Στην πράξη, η αναδιάταξη της μετοχικής βάσης συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη δομή της ΑΜΚ και την άσκηση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), από όπου και εκδόθηκαν συνολικά 1,257 δισ. νέες μετοχές, διευρύνοντας σημαντικά τη μετοχική βάση της τράπεζας. Η Thrivest άσκησε τόσο warrants που ήδη κατείχε (246,77 εκατ. warrants) όσο και τίτλους κτήσης μετοχών που απέκτησε από το ΤΧΣ, με αποτέλεσμα την απόκτηση 863,72 εκατ. νέων μετοχών αποκλειστικά μέσω warrants (κατείχε τότε 929,75 εκατ. μετοχές) και την αύξηση του ποσοστού της σε 57,46% από 18,34%. Την ίδια περίοδο, το ΤΧΣ προχώρησε σε μερική άσκηση των δικών του warrants, ενώ μεταβίβασε και 180,8 εκατ. τίτλους κτήσης μετοχών προς τη Thrivest, εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τη μαζική έκδοση νέων μετοχών, οδήγησε σε σημαντικό dilution της συμμετοχής του, η οποία διαμορφώθηκε τότε σε 34,77% από 68,33%.

Αναπτυξιακό αφήγημα...

Η Credia μετατοπίζει το επενδυτικό της αφήγημα από τη φάση της εξυγίανσης σε εκείνη της ανάπτυξης, ενισχύοντας τα μεγέθη της και αποκτώντας έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα μέσω της HSBC Malta. Σε αυτό το αναδιαμορφωμένο «story» εδράζεται και η σχεδιαζόμενη AMK των 300 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας η διοίκηση φιλοδοξεί να προσελκύσει νέα κεφάλαια. Ωστόσο, η δυνητική μη συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων – και κυρίως του Δημοσίου – σε συνδυασμό με το ερώτημα για το εύρος τοποθέτησης της Thrivest, αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τη μετοχική διάρθρωση.

Με αφορμή τη μετεξέλιξη σε συστημική τράπεζα μέσω της HSBC Malta, έχει ήδη ανοίξει διάλογος με τις ρυθμιστικές - εποπτικές αρχές σχετικά με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις που μπορεί να τεθούν. Ωστόσο, η διοίκηση της τράπεζας είχε αναφερθεί σε «non - dilutive» κεφαλαιακές ενέργειες.

Ο δείκτης CET1, υποχώρησε στο 10,4% στα τέλη εξαμήνου από 11,9% στα τέλη χρήσης 2024, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 17,3% έναντι 14,8%, λόγω των δυο ομολογιακών εκδόσεων που προηγήθηκαν (ΑΤ1, Tier II). Η μείωση του εποπτικού δείκτη συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού - RWAs – κατά περίπου 183 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη την επίδραση της ισχυρής καθαρής πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας ύψους 542 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπήρξε αναγνώριση κερδοφορίας πρώτου εξαμήνου, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, στα εποπτικά ίδια κεφάλαια του ομίλου.

...αλλά απαιτητικοί όροι αποτίμησης

Παράλληλα, η τιμή διάθεσης νέων μετοχών παραμένει άγνωστος «Χ». Τα ενσώματα ιδία κεφάλαια της τράπεζας διαμορφώνονται πέριξ των 617 εκατ. ευρώ, με τα ιδία κεφάλαια στα 880 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω ενίσχυση ύψους 228 εκατ. ευρώ περίπου προκύπτει από το one off όφελος (badwill) από την HSBC Malta. Συνεπώς, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 2,093 δισ. ευρώ, η τράπεζα διαπραγματεύεται με P/TBV στο 2,47x περίπου και P/BV στο 1,88x. Επίπεδα απαιτητικά για μια τράπεζα που βρίσκεται σε φάση οικοδόμησης αναπτυξιακού αφηγήματος και ιδίως όταν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται πέριξ του 1,3x σε όρους P/TBV κατά μέσο όρο.

Παράγοντες της αγοράς κρίνουν πιο ελκυστική τη διενέργεια ΑΜΚ σε τιμή διάθεσης πέριξ του 1 ευρώ και χαμηλότερα, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος ξένων κεφαλαίων που θα «αγοράσουν» το story της τράπεζας. Στο σενάριο για ΑΜΚ στα 0,9 ευρώ που συνεπάγεται μείωση 30% από τα τρέχοντα επίπεδα, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας διαμορφώνεται στα 1,456 δισ. ευρώ. Με 300 εκατ. από την αύξηση και κάποια παρακρατηθέντα κέρδη, τα ενσώματα ιδία κεφάλαια θα είναι περίπου 1,2 δισ. ευρώ στα τέλη του 2026. Με αυτά τα δεδομένα, η αποτίμηση θα συγκλίνει σε P/TBV περί το 1,45x - 1,5x, δηλαδή σε «ζώνη» Eurobank - Εθνικής και αισθητά υψηλότερα από το γκρουπ των Πειραιώς - Alpha, στοιχείο που δείχνει ότι ακόμη και μετά την ΑΜΚ το «story» θα συνεχίσει να αποτιμάται με premium προσδοκιών.