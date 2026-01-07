ΗΠΑ: 41.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο

Η αύξηση προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας πρόσθεσαν 39.000 θέσεις εργασίας.

Αυξήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από το αναμενόμενο οι μισθοδοσίες ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση της ADP για την απασχόληση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές εταιρείες πρόσθεσαν 41.000 θέσεις εργασίας έπειτα από την αναθεωρημένη μείωση κατά 29.000 τον Νοέμβριο. Σε έρευνα του Reuters οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση κατά 47.000 θέσεις.

Η αύξηση προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας πρόσθεσαν 39.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο τομέας του ελεύθερου χρόνου και της φιλοξενίας συνέβαλε με 24.000. Το εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατέγραψαν αύξηση 11.000 θέσεων, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρόσθεσαν 6.000.

Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από απώλειες 29.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών και 12.000 στον τομέα των υπηρεσιών πληροφόρησης. Οι κλάδοι παραγωγής αγαθών έχασαν συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 5.000 θέσεων στη μεταποίηση.

Σχεδόν όλες οι αυξήσεις των θέσεων εργασίας σημειώθηκαν σε εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 500 εργαζομένους, ενώ παράλληλα οι μεγαλύτερες εταιρείες πρόσθεσαν μόλις 2.000 θέσεις.

Η έκθεση της ADP δημοσιεύεται λίγο πριν την έκθεση για την απασχόληση του Bureau of Labor Statistics για τον Δεκέμβριο, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Ιστορικά, τα μηνιαία στοιχεία της ADP παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αντίστοιχα κυβερνητικά στοιχεία. Παρότι η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω ασθενούς ζήτησης για εργασία, οι απολύσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, η αβεβαιότητα στην οικονομική πολιτική -κυρίως σε ό,τι αφορά τους δασμούς- έχει καταστήσει τις επιχειρήσεις επιφυλακτικές ως προς την ενίσχυση του προσωπικού τους. Την ίδια στιγμή, ορισμένοι εργοδότες ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους ρόλους, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό.