Νέα προειδοποίηση Ιράν: Αν δεχθούμε επίθεση, η φωτιά θα εξαπλωθεί παντού

Για κίνδυνο «κλιμάκωσης» πέραν των συνόρων του, στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση, προειδοποίησε σήμερα το Ιράν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε μια τέτοια πιθανότητα, εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Καλούμε όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να λάβουν σημαντικά μέτρα για να εμποδίσουν κάθε νέα κλιμάκωση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

«Οι συνέπειες μιας νέας επίθεσης (σ.σ. εναντίον του Ιράν) δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μία χώρα και η ευθύνη θα έπεφτε σε εκείνους που υποκινούν ή υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.

Σήμερα, ο Γαριμπαμπαντί επέμεινε ότι το Ιράν έχει «αδιαπραγμάτευτο» δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και «το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, ή να του το αρνηθούν αυθαιρέτως».

Προς το παρόν, ο διάλογος συνεχίζεται: νέες συνομιλίες είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε η μεσολαβήτρια χώρα, το Ομάν, όχι όμως και οι ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία.