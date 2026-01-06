Απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία τον Δεκέμβριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Επιβράδυνση μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία στο τέλος του περασμένου έτους, ενώ επιταχύνθηκε τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 2,6% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,2%.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2025, σύμφωνα με τη Destatis.

Τα στοιχεία έρχονται μετά από αντίστοιχες μετρήσεις στη Γαλλία νωρίτερα σήμερα και στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες επίσης έδειξαν αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τα στοιχεία για την ευρωζώνη αναμένονται την Τετάρτη, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν πληθωρισμό στο επίπεδο-στόχο του 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.