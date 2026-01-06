Γαλλία: Σε χαμηλό επταμήνου υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Τα γαλλικά στοιχεία Δεκεμβρίου έδειξαν εντονότερη μείωση στο ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,2%.

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρουσίασε ήπια επιβράδυνση τον Δεκέμβριο, φτάνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τις πιέσεις στο κόστος, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της στάση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στο 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της για το 2025, με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στον στόχο του 2%. Από τον Ιούνιο και μετά δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγές πολιτικής, ενώ οι αγορές και η πλειονότητα των αναλυτών εκτιμούν πλέον ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης έχει ολοκληρωθεί.

Παρότι η Γαλλία καταγράφει ρυθμούς πληθωρισμού κάτω του 2% για περισσότερο από έναν χρόνο, οι πιέσεις παραμένουν εντονότερες σε άλλα κράτη-μέλη. Τα συνολικά στοιχεία για την ευρωζώνη, που αναμένονται την Τετάρτη, εκτιμάται ότι θα δείξουν πληθωρισμό ακριβώς στο επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ για τον Δεκέμβριο.

Τα γαλλικά στοιχεία Δεκεμβρίου έδειξαν εντονότερη μείωση στο ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,2%. Παράλληλα, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 0,4%, μετά από πτώση 0,6% τον Νοέμβριο.