Ευρωζώνη: Ήπια ανάπτυξη τον Δεκέμβριο - Κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνο από το 2023

Το 2025 ολοκληρώθηκε με την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση από το 2023, καθώς η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών κάλυψε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της μεταποίησης.

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη κινήθηκε με πιο ήπιο ρυθμό τον τελευταίο μήνα του έτους, ωστόσο το 2025 ολοκληρώθηκε με την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων άνω των δύο ετών, καθώς η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών κάλυψε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της μεταποίησης, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση στη βιομηχανία, η σταθερή επέκταση του τομέα των υπηρεσιών επέτρεψε στην οικονομία της ζώνης του ευρώ να διατηρήσει αναπτυξιακή τροχιά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ακόμη και υπό το βάρος των αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Ο τελικός σύνθετος δείκτης PMI της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται αξιόπιστος δείκτης της συνολικής οικονομικής εικόνας, υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο 51,5, από 52,8 τον Νοέμβριο, επίπεδο που αποτελούσε υψηλό 30 μηνών, και χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 51,9 μονάδων, όπως αναφέρει το Reuters.

Το γεγονός ότι ο δείκτης διατηρήθηκε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, σημαίνει ότι η οικονομία κατέγραψε επέκταση σε κάθε μήνα του 2025 — μια ακολουθία που είχε να εμφανιστεί από το 2019. Ο μέσος όρος του PMI για το τέταρτο τρίμηνο, στις 52,3 μονάδες, ήταν ο υψηλότερος από το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν για πέμπτο διαδοχικό μήνα, αλλά με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι παραγγελίες στη μεταποίηση μειώθηκαν ταχύτερα, ενώ οι επιχειρήσεις υπηρεσιών κατέγραψαν πιο συγκρατημένη άνοδο πωλήσεων. Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις υπηρεσίες υποχώρησε στις 52,4 μονάδες, από 53,6 τον Νοέμβριο, που αποτελούσε υψηλό δυόμισι ετών.

Σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία ξεχώρισε με τον σύνθετο δείκτη της να φτάνει σε υψηλό δύο μηνών, ενώ η ανάπτυξη στη Γερμανία επιβραδύνθηκε σε χαμηλό τετραμήνου. Στην Ιταλία καταγράφηκε οριακή άνοδος, ενώ στη Γαλλία η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε στάσιμη.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός του κόστους εισροών επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, με αυξημένες πιέσεις τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση, αν και οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Η συνολική απασχόληση σημείωσε μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Νοέμβριο, ωστόσο παρέμεινε οριακή, καθώς οι απώλειες θέσεων εργασίας στη μεταποίηση συνέχισαν να λειτουργούν ανασταλτικά.