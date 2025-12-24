Wall Street: Χριστούγεννα με ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500

Σε ρυθμούς Santa Claus Rally η αμερικανική αγορά.

Με κέρδη και νέα ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της παραμονής των Χριστουγέννων οι κυριότερο δείκτες στην Wall Street, με τον S&P 500 να κλείνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας πως η εορταστική περίοδος ταιριάζει στην αμερικανική αγορά.

Πιο αναλυτικά, ο διευρυμένος δείκτης -μετά και το ρεκόρ της Τρίτης- έκλεισε με κέρδη 0,32% στις 6.932 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 288 μονάδες ή 0,60% και διαμορφώθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά στις 48.731 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,22% στις 23.613 μονάδες.

Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση με άνοδο για τους δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να ευελπιστούν πως η χρονιά θα κλείσει με ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς η αγορά εισέρχεται στην περίοδο του Santa Claus Rally (η οποία παραδοσιακά ορίζεται από τις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 και τις δύο πρώτες ημέρες συναλλαγών του 2026), η οποία φέτος θα διαρκέσει από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι 4,6% σημείωσε ο τίτλος της Nike, στον απόηχο της ανακοίνωσης του επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ, πως αγόρασε μετοχές του κολοσσού στον κλάδο της ένδυσης. Άνοδο 3,8% σημείωσε και η μετοχή της Micron Technology, ενώ η Citigroup ενισχύθηκε κατά σχεδόν 2%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο αριθμός των αμερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα ωστόσο το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τον Δεκέμβριο, εν μέσω υποτονικών προσλήψεων. Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν πτώση κατά 10.000 στις 214.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την ανάπτυξη των ΗΠΑ που είχαν καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού shutdown και έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ταχύτερο του αναμενόμενου ρυθμό στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη. Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Σημειώνεται, ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσει κανονικά.