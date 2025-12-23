Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 με ώθηση από την τεχνολογία

Παρά το αβέβαιο ξεκίνημα, οι δείκτες ολοκλήρωσαν με κέρδη την συνεδρίαση της Τρίτης στην Wall Street.

Παρά το αβέβαιο ξεκίνημα, οι δείκτες ολοκλήρωσαν με κέρδη την συνεδρίαση της Τρίτης στην Wall Street, και ειδικά ο S&P 500 με νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν τελικά τα νέα στοιχεία που έδειξαν εκπληκτικά ισχυρή ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, παραμένοντας αισιόδοξοι πως η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων και το νέο έτος. Την ίδια στιγμή, η αγαπημένη των επενδυτών τεχνολογία έδωσε την δική της ώθηση στο ταμπλό.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,16% στις 48.442 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε στις 6.909 μονάδες και στο +0,46%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ κλεισίματος, το 38ο αυτή τη χρονιά. Ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε στο +0,57% και στις 23.561 μονάδες, με την Nvidia (+3%) και την Broadcom (+2,3%) να ανεβάζουν τον δείκτη. Και οι τρεις δείκτες «έγραψαν» κέρδη για 4η συνεχή συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή τα πολύτιμα μέταλλα μοιάζουν ασταμάτητα, είτε καταγράφοντας συνέχεια νέα ρεκόρ, είτε παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το ασήμι συνέχισε την άνοδο ρεκόρ του την Τρίτη, σπάζοντας το όριο των 70 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός και η πλατίνα άγγιξαν επίσης ιστορικά υψηλά. Συγκεκριμένα, το ασήμι spot ενισχύθηκε 3% στα 71,06 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 71,08 δολαρίων νωρίτερα. Οι τιμές μετρούν ράλι 145% από την αρχή του έτους. Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,8%, και φέτος συνολικά κερδίζει 70%, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των μειώσεων των επιτοκίων των ΗΠΑ, Η τιμή spot πλατίνας ισχυροποιήθηκε 6,4% στα 2.255 δολάρια, μετά την άνοδο σε ιστορικό υψηλό των 2.262,74 δολαρίων ανά ουγγιά νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Το παλλάδιο κέρδισε 5,7%, φτάνοντας στο υψηλό τριετίας των 1.859,38 δολαρίων.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να στοιχηματίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο τον επόμενο χρόνο, ακόμη και μετά την δημοσίευση νέων οικονομικών δεδομένων που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες. Συγκεκριμένα, η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ταχύτερο του αναμενόμενου ρυθμό στο τρίτο τρίμηνο, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 4,3%, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση την Τρίτη. Oικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones είχαν προβλέψει ανάπτυξη 3,2%. Η έκθεση για το ΑΕΠ έχει καθυστέρηση δύο μηνών λόγω του lockdown. Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8%.

Το αμερικανικό ΑΕΠ είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει εύκολα το 2% για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με το τι θα συμβεί στο τέταρτο τρίμηνο που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η οικονομία πιθανότατα επιβραδύνθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, εν μέρει λόγω της ζημιάς που προκλήθηκε από το lockdown.

Η έκθεση - η οποία αναβλήθηκε από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία δημοσίευσής της στις 30 Οκτωβρίου λόγω του ρεκόρ κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ - ενδέχεται να τρόμαξε τους επενδυτές ώστε να πιστέψουν ότι μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις αρχές του 2026 είναι λιγότερο πιθανή. Ίσως ήταν και ο λόγος που η Wall Street ξεκίνησε σήμερα μουδιασμένα με τους δείκτες να αναζητούν κατεύθυνση, πριν περάσουν στα πράσινα πρόσημα.

Ωστόσο, οι επενδυτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των κεφαλαίων της Fed εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, αν και μειώθηκε ελαφρώς η προσμονή για μείωση τον Ιανουάριο.

«Μπορεί να μην δούμε την αγορά να κάνει πίσω από αυτές τις δύο μειώσεις επιτοκίων τη δεδομένη στιγμή», δήλωσε ο Έρικ Στέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Apollon Wealth Management. «Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στις αρχές του έτους είναι πιθανώς χαμηλότερες, αλλά σύντομα θα μάθουμε ποιος είναι ο υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του νέου προέδρου της Fed, και σχεδόν σίγουρα θα είναι κάποιος που θα είναι λίγο πιο ήπιος από τον Πάουελ» τόνισε.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα κλείσει νωρίς την Τετάρτη την παραμονή των Χριστουγέννων και θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων.