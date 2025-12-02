ΧΑ: Στοχευμένες κινήσεις οδηγούν τον ΓΔ πάνω από τις 2.100 μονάδες

Η Λεωφόρος Αθηνών «κυνηγάει» ένα πειστικό κλείσιμο πάνω από τις 2.100 μονάδες, με στοχευμένες κινήσεις σε τραπεζικά και μη τραπεζικά blue-chips. Στον FTSE Large Cap, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζουν με κέρδη άνω του 1%.

Με φόντο τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται διστακτικά την Τρίτη, αν και σε οριακά θετικό έδαφος. Στη Λεωφόρο Αθηνών, που χθες κατάφερε να διαφοροποιηθεί από το ευρύτερο πτωτικό κλίμα, η αγορά εξακολουθεί με στοχευμένες κινήσεις τόσο στην υψηλή, κυρίως, όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, να «κυνηγάει» ένα πειστικό κλείσιμο πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Ζητούμενο παραμένει η σταδιακή αύξηση του συναλλακτικού όγκου και τζίρου -παρόλο που ο Δεκέμβριος δίνει παραδοσιακά χαμηλούς τζίρους- πριν μπούμε σε αμιγώς εορταστικούς ρυθμούς.

Για τις τράπεζες οι θετικές εκθέσεις συνεχίζονται. Αυτή τη φορά η Bank of America αυξάνει τιμές-στόχους για τα ελληνικά τραπεζικά «χαρτιά», με τη Eurobank να ξεχωρίζει ως top-pick των αναλυτών της BofA.

Πέραν των τραπεζών, στο επίκεντρο βρίσκονται και μη τραπεζικά blue-chips. Μεταξύ αυτών, οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ με φόντο τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στα οποία αναμένεται να έχουν εμπλοκή και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Οι οποίοι, ταυτόχρονα, διεκδικούν και νέα οδικά έργα στη βόρεια Ελλάδα.

Εκτός συνόρων, έχει ενδιαφέρον η επισήμανση της Fitch που, αν και στο βασικό της σενάριο δεν προβλέπει κάποια απότομη και ουσιαστική επιδείνωση στις κεφαλαιαγορές, εντούτοις τονίζει ότι διακρίνει αυξανόμενα σημάδια «φουσκών», τα οποία ενισχύθηκαν το 2025 «εν μέσω ισχυρής επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, υψηλών αποτιμήσεων στις αγορές, αυξημένων επενδύσεων κεφαλαίου σε κλάδους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και συνεχιζόμενης ανάπτυξης στα κανάλια ιδιωτικών δανείων». Οι αναλυτές του οίκου εξηγούν ότι η διχοτόμηση ανάμεσα στο ευνοϊκό περιβάλλον χρηματοδότησης και ρευστότητας και, από την άλλη, στη χλιαρή μακροοικονομική προοπτική, υπογραμμίζει ότι ίσως αυξάνονται οι κίνδυνοι για φούσκες σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.107,93 μονάδες με άνοδο 0,41%, ενώ ανοδικά σε ποσοστό 0,30% κινείται και ο δείκτης των τραπεζών.

Στο σύνολο του ταμπλό 69 μετοχές ενισχύονται, έναντι μόλις 25 που υποχωρούν και 57 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Λίγο πριν τις 11:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 19,93 εκατ. ευρώ, αισθητά αυξημένος σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα της χθεσινής συνεδρίασης, εκ των οποίων 7,64 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζουν με κέρδη 1,50% και 1,14% αντίστοιχα, ενώ ενισχυμένες περί του 0,7%-0,9% ακολουθούν οι μετοχές των Optima, ΟΤΕ, Aegean και ΟΠΑΠ.

Στον αντίποδα η Motor Oil υποχωρεί 0,81% μετά το χθεσινό «άλμα», οι Aktor και Τρ. Κύπρου υποχωρούν περί του 0,75%, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των ΔΑΑ (-0,39%) και Τιτάν (-0,11%).