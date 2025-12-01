Bitcoin: Έπεσε κάτω από τα 86.000 δολάρια – Τριγμοί στα crypto

Σημαντική πτώση σημείωσαν την Δευτέρα τα κρυπτονομίσματα, ανοίγοντας έναν καινούργιο μήνα ρευστοποιήσεων και αβεβαιότητας σε μία αγορά που έμοιαζε να παίρνει μία ανάσα τουλάχιστον σταθεροποίησης.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin κατρακύλησε έως και 6% κάτω από το όριο των 86.000 δολαρίων, ενώ την ίδια στιγμή το Ether υποχώρησε περισσότερο από 7%, διαπραγματευόμενο περίπου 2.800 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα περισσότερα tokens ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο, με το Solana να υποχωρεί κατά 7,8%. Πλέον το Bitcoin προσπαθεί να μαζέψει τις απώλειες, και βρίσκεται στα 86.555,88 δολάρια, υποχωρώντας 5,23%.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων στέκεται σε ασταθές έδαφος μετά από μια εβδομάδα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε όταν έγιναν «καπνός» περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις, λίγες ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό των 126.251 δολαρίων του Bitcoin. Το σημαντικότερο κρυπτονόμισμα έχασε το 16,7% της αξίας του τον Νοέμβριο, ωστόσο η πιο ήρεμη προηγούμενη εβδομάδα, το βρήκε να κινείται ξανά πάνω από τα 90.000 δολάρια. Αυτή η ανάκαμψη αποδείχθηκε βραχύβια, με τους traders πλέον να προετοιμάζονται για βαθύτερες διορθώσεις.

Ως μία «risk-off εκκίνηση» χαρακτήρισε το ξεκίνημα του Δεκεμβρίου ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων APAC στη FalconX,, τονίζοντας ότι «η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι πενιχρές εισροές σε ΕTFs Bitcoin και η απουσία αγοραστών της πτώσης». Όπως τόνισε η αγορά αναμένει ότι οι διαρθρωτικές αντιξοότητες θα συνεχιστούν αυτόν τον μήνα. «Παρακολουθούμε τα 80.000 δολάρια στο Bitcoin ως το επόμενο βασικό επίπεδο στήριξης», επισήμανε.

Επίσης, δύσκολα έβαλε στις αγορές η κίνηση της S&P Global Ratings, να υποβαθμίσει στο χαμηλότερο επίπεδο την αξιολόγηση των αποθεματικών του USDT, του μεγαλύτερου stablecoin στον κόσμο. Το ενδεχόμενο πτώσης της αξίας του Bitcoin, τονίζει η εταιρεία, θα μπορούσε να αφήσει το token με ελλιπή κάλυψη. Παράλληλα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) εξέδωσε προειδοποίηση για τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων και ζήτησε αυστηρότερη δράση κατά παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο αναλυτής της CoinEx, Τζεφ Κο, ανέφερε ότι «μια σειρά από bearish εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο» – από την υποβάθμιση του USDT έως την παρέμβαση της PBOC – αναζωπύρωσαν τις πιέσεις. Την ίδια στιγμή, η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ ενόψει 2026, καθώς τα στοιχεία της οικονομίας θα δείξουν αν η Fed θα συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει αποφασίσει για την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Fed, αφού ξεκαθάρισε ότι αναμένει από τον υποψήφιό του να επιτύχει μειώσεις επιτοκίων.