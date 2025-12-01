Επιφυλακτικότητα στη Wall Street στην «πρεμιέρα» του Δεκεμβρίου

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στα χαμηλά ημέρας στις 47.283 μονάδες, χάνοντας 0,91% ή 421 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η επιφυλακτικότητα έκανε ξανά την εμφάνισή της στην αμερικανική αγορά, τερματίζοντας το ανοδικό σερί των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων του προηγούμενου μήνα.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στα χαμηλά ημέρας στις 47.289 μονάδες, χάνοντας 0,90% ή 427 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,53% και διαμορφώθηκε στις 6.812 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να κλείνει με απώλειες 0,38% στα επίπεδα των 23.275 μονάδων.

Στο ταμπλό, κέρδη 1,5% σημείωσε η μετοχή της Nvidia, μετά την ανακοίνωση της εισόδου του τεχνολογικού κολοσσού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας λογισμικού σχεδιασμού chip Synopsys, με τη μετοχή της τελευταίας να κλείνει υψηλότερα κατά περίπου 5%.

Την ίδια στιγμή, σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη 1% έκλεισε η μετοχή της Walmart, καθώς η περίοδος των εορταστικών αγορών για τα Χριστούγεννα ξεκινά στις ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημείωσε και ο τίτλος της ανταγωνίστριας Home Depot.

Στον αντίποδα, απώλειες περίπου 2% σημείωσαν οι μετοχές των Broadcom και Super Micro Computer, ενώ η Coinbase έχασε άνω του 5%, εν μέσω του sell off στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Υπενθυμίζεται πως κατά την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική αγορά κεφαλαιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το κλίμα της Ημέρας των Ευχαριστιών, καθώς ο Nasdaq πρόσθεσε σχεδόν 5%, ενώ Dow Jones και S&P 500 ενισχύθηκαν άνω του 3% ο καθένας.

Σε επίπεδο μήνα, ο Dow και ο S&P 500 σημείωσαν οριακή άνοδο με ώθηση από τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, καταγράφοντας τον έκτο διαδοχικό κερδοφόρο μήνα τους αντίστοιχα. Ο Nasdaq διολίσθησε κατά 2%, «σπάζοντας» το ανοδικό σερί επτά μηνών, ωστόσο τρίμαρε σημαντικά τις απώλειες άνω του 5% που σημείωσε κατά το πρώτο 15νθήμερο.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Δεκέμβριος ιστορικά είναι ένας καλός μήνας για την Wall Street, καθώς με βάση τα στατιστικά κλείνει με κέρδη άνω του 1% για τον S&P 500, αποτελώντας τον τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών, όπως αναφέρει το Stock Trader’s Almanac.

Στα μάκρο της ημέρας, η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο για 9ο συνεχόμενο μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών

Ειδικότερα, σύμφωνα με τo Institute for Supply Management (ISM) ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες στις 48,2 μονάδες τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μέτρηση βρίσκεται κάτω από το όριο του 50 που υποδηλώνει συρρίκνωση για 9 μήνες συνεχόμενα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έρευνα υποδηλώνει ότι η βιομηχανική βάση της χώρας παραμένει σε στασιμότητα λόγω της αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ο δείκτης του ISM για τις τιμές των υλικών που καταβάλλονται από τους παραγωγούς για τα υλικά σημείωσε άνοδο για πρώτη φορά σε πέντε μήνες και βρίσκεται περίπου 8 μονάδες υψηλότερα από ό,τι πριν ένα χρόνο.