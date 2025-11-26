Χρυσός: Σκαρφάλωσε σε υψηλό μίας εβδομάδας λόγω Fed

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, σε υψηλό μίας εβδομάδας, μετά τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, μία κίνηση που ευνοεί το χρυσό ως περουσιακό στοιχείο.

Συγκρεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 0,8% στα 4.162,99 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Νοεμβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου αυξήθηκαν 0,6% στα 4.203,3 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η έμφαση έχει μετατοπιστεί μακριά από το δολάριο και προς τη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ, σημειώνοντας την άνοδο του χρυσού παρά το γεγονός ότι ο δείκτης του δολαρίου είναι σταθερός.

Τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων «βοηθούν λίγο τον χρυσό, όπως και οι φήμες ότι μπορεί να ορίσουν σύντομα πρόεδρο της Fed και ο επικρατέστερος είναι ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του προέδρου», τόνισε.

Ο Χάσετ, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έχει δηλώσει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από ό,τι είναι υπό τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Η άνοδος του Χάσετ τις τελευταίες ώρες στις πλατφόρμες προβλέψεων είναι εντυπωσιακή και πλέον θεωρείται ακλόνητο φαβορί για την προεδρία της Fed.

Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο που ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έλαβε μια πρόσθετη ώθηση από αυτή την είδηση.

Οι traders βλέπουν πλέον πιθανότητα 85% για μείωση των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα, σε σύγκριση με 30% πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με το FedWatch της CME.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας μάλιστα σε χαμηλό επτά μηνών, υποδεικνύοντας ακόμη χαμηλές απολύσεις, αν και η αγορά εργασίας προσπαθεί να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας για τους ανέργους εν μέσω της παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη των ΗΠΑ επίσης εξασθένησε τον Νοέμβριο, καθώς τα νοικοκυριά ανησυχούν περισσότερο για τις θέσεις εργασίας και τις οικονομικές τους προοπτικές.

Οι προοπτικές για τον χρυσό παραμένουν θετικές, με τις περισσότερες ερευνητικές τράπεζες να βλέπουν τον χρυσό πάνω από 4.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026. Η Deutsche Bank αύξησε την πρόβλεψή της για τον χρυσό το 2026 στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά από 4.000 δολάρια, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών των επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε 2,2% στα 52,52 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα 0,8% στα 1.565,20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 0,6% στα 1.405,76 δολάρια.